Los vascos prefieren dedicar más dinero para que la cultura sea asequible, por encima del apoyo a los creadores

"Si queremos un tejido cultural vasco saludable, debemos asumir que el trabajo de los creadores necesita el apoyo de las personas que consumen cultura y que disfrutan de la cultura, y ese trabajo ha de ser remunerado". Así se ha manifestado el consejero de Cultura, Bingen Zupiria, al conocer que el 43% de los ciudadanos vascos considera que las políticas de apoyo a la cultura deberían centrarse en hacer más asequibles los productos culturales, mientras que tan solo un 28% piensa que habría que priorizar el apoyo a los creadores. Según Zupiria, estos porcentajes obligan a hacer "pedagogía" frente a la "ambición de gratuidad" que parece extenderse entre los consumidores de este tipo de productos.

Estos datos se recogen en un estudio elaborado por el Ejecutivo vasco a partir de 1.973 entrevistas domiciliarias realizadas entre el 26 de febrero y el 5 de marzo.

Este 'sociómetro' sobre las opiniones y hábitos de los vascos en relación a la cultura señala que seis de cada diez personas opinan que las administraciones públicas deberían apoyar la cultura en mayor medida que en la actualidad (64 %), dos de cada diez piensan que el apoyo se ha de producir en la misma medida (21 %) y tan sólo uno de cada diez opina que se debería apoyar menos que en la actualidad (9 %).

Además, en torno a ocho de cada diez opinan que invertir en cultura favorece mucho o bastante la convivencia (84%), la calidad de vida (84 %) y la economía (81%).

Lectura

Uno de los ámbitos analizados por este trabajo ha sido el de la lectura. Según se desprende del informe, más de la mitad de la población declara que le gusta leer mucho o bastante (57 %), y el 86 % afirma dedicar parte de su tiempo libre a la lectura.

Además, casi la mitad (47 %) afirma leer todos o casi todos los días. En cambio, el 13% afirma que no lee nunca o casi nunca.

Las principales razones para no leer son la falta de hábito (46 %) o de afición (el 44 % de quienes no lee declara que no le gusta), aunque las personas encuestadas también aluden a la falta de tiempo (32 %).

La mitad de los lectores (50 %) leen en formato digital (el 13 % únicamente en formato digital y el 37 % en ambos formatos). Las personas que leen libros han leído 8 libros de media en los últimos 12 meses.

Música

El 81% señala que la música le gusta mucho o bastante. Así, siete de cada diez dice escuchar música todos o casi todos los días (67%) y dos de cada diez varias veces a la semana (18%). Tan sólo el 2% afirma no escuchar música nunca o casi nunca.

Los soportes más utilizados para escuchar música son la radio o la televisión (45%) y, en segundo término, directamente por internet (24%); el 12% afirma escuchar música bajada gratis por internet. Por último, el 9% escucha sobre todo música comprada o grabada (mp3, CD o DVD).

Cine y audiovisual

Nueve de cada diez vascos afirman ver al menos una película o serie cada semana (el 26% todos los días, el 44% varias veces a la semana y el 18 % una vez a la semana). La mayoría, ocho de cada diez, ven las películas o series en la televisión.

Entre las personas más jóvenes la mitad señala que ven las películas principalmente por televisión, mientras que el 34% las ve directamente por internet. Por otra parte, seis de cada diez personas han ido al cine por lo menos una vez en los últimos 12 meses, mientras que cuatro no han ido ni una vez. La mitad de quienes han ido al cine lo han hecho menos de tres veces durante el año (31%). El 19 % de la población, el 36 % de quienes hablan euskara, han visto alguna película en euskara a lo largo de los últimos 12 meses.

Teatro y danza

En el ámbito de las artes escénicas (teatro y danza), cuatro de cada diez personas han señalado en esta encuesta que les gustan mucho o bastante, afición que aumenta conforme aumenta la edad. El 26 % de las personas encuestadas ha acudido al teatro los últimos 12 meses, el 20 % de una a tres veces, y el 6% restante más a menudo. Este estudio ha medido también la afición al bertsolarismo.

El 21 % se declara aficionado a esta expresión cultural, cifra que asciende a un tercio entre quienes saben euskera (33%). El 25 % de quienes hablan euskara han acudido a alguna actuación de bertsolari s a lo largo de los últimos 12 meses. La mitad de la población ha oído hablar de la última final de bertsolaris (47 %), el 67 % entre la población que sabe euskara.