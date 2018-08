Navarra rompe la tendencia general: bajan un 38% los delitos sexuales

La criminalidad detectada por la Fiscalía de Navarra, medida en el número de diligencias previas, descendió en 2017 respecto a 2016, según los datos estadísticos de la memoria del ministerio público a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es y que será presentada públicamente en septiembre. Concretamente, de 23.929 delitos que llegaron a los juzgados en 2016 se pasó a 23.472, un 1,90% menos. Asimismo, en medio del debate social en torno al caso de 'la manada', se detecta en Navarra un importante descenso del 38% de los delitos contra la libertad sexual.

Se trata de una tendencia que va en sentido contrario a los datos del conjunto de España o en la vecina comunidad autónoma vasca. El conjunto de delitos considerados "contra la libertad sexual" crece un 5% en un contexto general de descenso de un 11% de las diligencias previas. Crecen un 7% las agresiones sexuales, las violaciones, un 2% los abusos y un 7% el acoso. En la teoría criminológica son dos las posibles causas de estos cambios: que existan más delitos o que se denuncien más casos que antes se silenciaban.

En Navarra, en cambio, de 358 casos detectados en 2016 se ha pasado a 224 en 2017. Son incluso menos que los 277 de 2015. Se da la circunstancia de que el pasado año, el fiscal José Antonio Sánchez alertó en el Parlamento de que este tipo de episodios eran cada vez más habituales en los juzgados, al igual que los de violencia de género. En este terreno, las lesiones en casos de maltrato en la pareja caen igualmente de 1.159 diligencias previas a 975.

Entrando al detalle de las cifras, en Navarra hubo 41 agresiones sexuales en 2017 (95 en 2016), 16 violaciones (27 un año antes) y 64 casos de abusos (por 109 en el ejercicio anterior). Sí suben los episodios de acoso sexual (de 4 a 8). Analizando exclusivamente cuando la víctima tenía menos de 16 años, las agresiones sexuales fueron 3 y los abusos 28 (bastantes más que en Euskadi, por ejemplo). Se registraron tres casos de prostitución de menores y en 11 casos eran utilizados para la confección de material pornográfico.

Otros datos relevantes son las 24 investigaciones por homicidio, por 27 de 2016, sin que ninguna de ellas estuviera tipificada como "asesinato" (hubo dos el ejercicio anterior). Los secuestros denunciados pasaron de 6 a 1 y se abrieron dos causas por aborto ilegal y lesiones en el feto, respectivamente. En Navarra hubo 20 sustracciones de menores y 190 impagos de pensiones.

No se puede hacer una comparativa estadística a más largo plazo de la evolución de la criminidad porque sólo se emplea este sistema de registro de datos desde el pasado año, desde la memoria de 2016. Formalmente, en el año 2015 los juzgados de la comunidad foral incoaron 56.624 causas por 23.929 de 2016. A efectos estadísticos, efectivamente, la criminalidad bajó drásticamente el pasado año, tanto como un 58%. Pero esa gran distorsión respondía a un cambio normativo que modificó de raíz el cálculo de los delitos. Excepto en los asuntos más graves, como los delitos contra la libertad sexual o la corrupción, en el resto de ocasiones los distintos cuerpos de Policía ya no remiten al juzgado los casos en los que no haya "autor conocido" aunque sí se haya constatado que el ilícito se haya producido.