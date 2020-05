Una zapatería de Bilbao crea una campaña para impulsar el comercio local frente a Amazon: "No queremos desaparecer"

Jon trabaja en la zapatería Calzados Gómez del Casco Viejo de Bilbao desde hace más de 30 años. La pandemia, al igual que a todos los comercios, les obligó a cerrar la persiana durante más de dos meses y la remontada, al volver a abrir, se les está haciendo más cuesta arriba de lo habitual por culpa de las grandes plataformas como Amazon o Zalando. Tal es la situación, que en las tiendas que esta zapatería tiene en distintos barrios de Bilbao, han colocado carteles con una serie de razones para comprar en las tiendas de siempre en lugar de apostar por el comercio de plataformas online.

"Los clientes llegan, se prueban los zapatos, les sacan una foto y lo piden a Amazon. Amazon se lo lleva a casa, no le cobra el porte ni de ida ni de vuelta, además cotizan donde les da la gana. Es un desastre no solo para nosotros, sino para todo el comercio. Es una lacra, es el momento de concienciar a la gente para que hagan más uso del comercio local. Como sigamos así las tiendas de siempre van a acabar desapareciendo, van a ser como de atrezo, caminaremos por la calle diciendo 'aquí estaba esto o aquello'. Desaparecen y no vuelven y nosotros no queremos desaparecer", señala Jon a eldiario.es.

El mensaje comienza con "¿Sueles comprar en Amazon o Zalando? ¿Y has pensado en las consecuencias de esas compras?", preguntas a las que le siguen una serie de cinco razones por las que es conveniente evitar este tipo de compras. La primera de ellas, según esta campaña es que al comprar en este tipo de plataformas "el dinero de todos se va al extranjero y no vuelve. Por lo tanto, circula menos dinero aquí, donde vivimos, y nos empobrecemos como país", explica. Le siguen razones como que las empresas de este tipo "no pagan todos sus impuestos, así que el presupuesto de los Gobiernos para invertir en mejoras para nosotras es mucho menor que si hicieras tus compras en comercios locales".

Otra de las razones por las que denuncian a empresas como Amazon, es, que según estos comerciantes "destruye puestos de trabajo y esto conlleva un aumento de paro". Además, sigue el cartel, "los empleos que crean estas plataformas son de mala calidad: temporales, mal pagados y hasta ilegales (falsos autónomos)".

Entre las consecuencias negativas de consumir productos de forma online frente a ir a las tiendas cercanas e impulsar el comercio local, destacan también "el aumento de la contaminación", argumentando que "llevar a casa los paquetes desde lejanos almacenes supone un gasto excesivo de combustibles y de emisiones de CO2 a la atmósfera".

"Cuando no haya tiendas y no puedas ir de compras por tu ciudad, ya será demasiado tarde. Piensa en todo esto la próxima vez que vayas a comprar por internet. Nuestro futuro está en tus manos", termina el mensaje.

Por el momento, desde Calzados Gómez están buscando el apoyo de otros comercios y asociaciones de la zona para crear una campaña más amplia y lograr concienciar a la mayor gente posible. Una iniciativa que por el momento ha sido respaldada por asociaciones como SOS Alde Zaharra, una plataforma que promueve el comercio y la vida de los barrios de Bilbao, en especial del Casco Viejo.