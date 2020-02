Son los de arriba, estúpido

Llegará el día en el que tendremos que gritarlo como lo hicimos en 2011. Y es que hay una insistencia del stablishment político de todo color y pelaje por acogotar a la sociedad para que mire a sus pies cuando, en realidad, los nubarrones sobrevuelan sobre la coronilla.

El último intento, y uno de los más pornográficos, de acogotamiento social ha sido el del Alto Representante en la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, en Josep Borrell i Fontelles. Vayan por delante las suspicacias – del todo subjetivas- que me levantan las personas que incluyen una conjunción entre sus dos apellidos cuando opinan sobre problemas que afectan más a unas clases sociales que a otras. Aún así, intentaré obviar ese detalle en este pequeño texto.

El caso es que el Señor Borrell i Fontelles (no he podido evitarlo) nos ha regalado recientemente joyas como "eso de que los jóvenes tienen una apuesta decidida por el cambio climático… permítame que lo dude" o "me gustaría saber si los jóvenes que salen a manifestarse son conscientes de lo que le van a costar esas medidas y si están dispuestos a rebajar su nivel de vida". Luego introdujo a los mineros polacos en su argumentación, seguramente, con el mayor esfuerzo que el que estos realizan en la extracción del carbón.

Vaya, que el Cambio Climático es un problema global que amenaza la continuidad de la vida humana con ciertas garantías de seguridad sobre el planeta es una evidencia. Que las compañías más devastadoras para el clima son las que menos impuestos pagan es un hecho reconocido por multitud de órganos internacionales. Es que incluso Bill Gates (!) y el FMI (!!!) dijeron en enero de este mismo año que había que subir los impuestos a los ricos.

Pero el Señor Borrell i Fontelles, lejos de mirar hacia los nubarrones, ha decidido acogotarnos para mirar hacia abajo. Apuntar a una generación que, además de heredar un planeta casi devastado ecológicamente y un clima más inestable que su consciencia de clase, registra unas cifras de paro, precariedad y pobreza severa más acuciantes que las de sus padres es, como mínimo, de una indecencia supina.

Solo la Coal China, Saudi Arabian Oil Company y la rusa Gazprom producen más del 20% de las emisiones de efecto invernadero a nivel mundial y solo 100 empresas producen el 70% del total de emisiones. Creo que no es necesario decir que las ganancias no se miden en miles ni en millones de euros, sino en miles de millones que incrementan año a año. Gazprom, por ejemplo, aumentó sus beneficios un 44% solo en el primer trimestre de 2019 llegando (en tres meses) a unos beneficios netos de más de 8.000 millones de euros. Es decir, más o menos el presupuesto necesario para garantizar educación, carreteras, sanidad, servicios sociales, transporte y políticas sociales a toda la población del País Valenciano (unos 5 millones).

En cambio, el socialista (alguien tose) Borrell apunta a que, para llevar a cabo una transición ecológica, los riders Deliveroo o Glovo, las dependientas de Pull and Bear o los camareros de temporada de la Costa Blanca han de bajar de nivel de vida.

Puede ser que el Señor Alto Representante en la Unión […] Josep Borrell i Fontelles viva en tan alta cumbre social que la presión le haya taponado los oídos y no escuche que es lo que realmente piden los del Síndrome Greta", tal y como él llama al movimiento ecologista.

Puede que no oiga las alocadas reivindicaciones que exigen no vivir entre la basura, poder respirar aire moderadamente saludable o que no sea necesario morir en un túnel excavado a mano para extraer el Coltan con el que hacen nuestros móviles.

Puede, en definitiva, que víctima de un mal de altura de clase haya olvidado que está donde está en calidad de representante público, no delobbista

Tal vez aquellos que en un momento u otro o más a menudo nos manifestamos por un planeta más habitable y justo tengamos que recordar al Señor Borrell quién es responsable de pasar por caja. Que le tengamos que gritar a sus taponados oídos: son los de arriba, ¡estúpido!