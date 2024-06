Nuevas Leyes Antitabaco mejorarán la Salud Pública

Como todos los años, este 31 de Mayo hemos conmemorado el “Día Mundial Sin Tabaco”. Esta fecha fue elegida, por la Organización Mundial de la Salud en 1987, para visibilizar la pandemia del tabaquismo y el importante problema de Salud Pública que supone.

Recordemos una vez más que el tabaco es la primera causa de muerte evitable en el mundo occidental.

Este año se ha hecho hincapié en la preservación del medio ambiente y la salud de las personas no fumadoras, más del 70% de la población.

Se ha hablado poco de la 3ª vía de contaminación del humo del tabaco: su depósito e interacción con las cosas de la vida cotidiana como ropa, telas de tapicerías, cortinas, plásticos de la estructura interior de los automóviles…que no se puede limpiar con los métodos tradicionales y que también tienen efectos perniciosos para la salud, especialmente en el caso de la infancia.

Por todo esto, las nuevas leyes que desarrollen la Orden del Ministerio de Sanidad del 30 de Abril del 2024, serán más restrictivas con los lugares donde se podrá fumar, aumentando los espacios particulares y colectivos libres de humo.

Otra importante medida que llega es la equiparación legal de los vapeadores con el tabaco convencional. Estas nuevas formas de inhalar humo, con nicotina o sin ella, no solo no son inocuas para el vapeador, sino también para su entorno. La industria tabaquera, ávida de nuevos clientes y aprovechando lagunas de la legislación, ha desarrollado estos adminículos con un diseño muy atractivo para iniciar a los jóvenes en el hábito de inhalar; las imágenes que se han visto de niños recibiendo vapeadores, con forma de dibujos animados, como regalo de Primera Comunión, a partir de ahora no podrán tener lugar.

Otra puesta al día, dado los cambios sociales, y que los más jóvenes obtienen información de las Redes Sociales e imitan conductas de los llamados “Influencers”, es que estos serán observados con el fin de detectar conductas relacionadas con la publicidad encubierta.

La importancia del tabaco como Factor de Riesgo Cardiovascular es muy relevante, estamos hablando de su íntima relación con la Cardiopatía Isquémica cuya forma más severa es el Infarto de Miocardio.

No olvidemos tampoco su participación en la génesis de otras patologías como diferentes neoplasias: el cáncer de pulmón y de vejiga, el de boca o de laringe, el de esófago... así como de la infradiagnosticada e infratratada Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que tantos años y tanta calidad de vida disminuye en toda aquella persona que la padece.

La importancia del tabaco como Factor de Riesgo Cardiovascular es muy relevante, estamos hablando de su íntima relación con la Cardiopatía Isquémica cuya forma más severa es el Infarto de Miocardio.

No olvidemos tampoco su participación en la génesis de otras patologías como diferentes neoplasias: el cáncer de pulmón y de vejiga, el de boca o de laringe, el de esófago... así como de la infradiagnosticada e infratratada Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que tantos años y tanta calidad de vida disminuye en toda aquella persona que la padece.

La adicción al tabaco es una enfermedad codificada en el DSM V de la Asociación de Psiquiatría de EEUU como Alteraciones de la Conducta en relación a Substancias; La causa de la adicción física es la nicotina, que uniéndose a unos receptores específicos del cerebro, estimula el sistema de la dopamina y otros neurotransmisores; estos son los responsables de la respuesta placentera al hecho de fumar. También están presentes otro tipo de adicciones, una adicción de conducta, que hay que desaprender, y una adicción social.

Hoy en día, existen tratamientos farmacológicos que, acompañados de pautas cognitivo conductuales, facilitan la deshabituación tabáquica a todos aquellos que se propongan dejar de fumar.

El personal sanitario, tanto de vuestros Centros de Salud como de Hospitales y Centros Especializados en Tabaquismo, estamos implicados con ayudar a liberaros de esta adicción que tantos problemas conlleva. Solo necesitamos vuestra motivación.