El Real Madrid, Bill Gates y la enseñanza por ámbitos en la Comunidad Valenciana

Es poco conocida la primera hazaña informática de Bill Gates que le valió la fama entre los gestores educativos de su ciudad. Siendo todavía alumno de secundaria y conocida su afición a la programación, un centro educativo le encomendó la realización de unos horarios escolares especialmente difíciles que incluían la impartición de clases en dos aularios bastante separados físicamente debido a unas obras de reforma. Cuenta la leyenda que, para alivio del director del centro, los horarios llegaron 2 minutos antes de la hora fijada para repartirlos a los alumnos en su primer día escolar.

De una forma similar deben encontrarse los jefes y jefas de estudio encargados de diseñar los horarios en aquellos centros que hayan decidido rehacerlos y no impartir ámbitos en primero de ESO después de la paralización cautelar de su obligatoriedad por la justicia. Me van a permitir que resuma la historia para aquellas lectoras y lectores que se interesen sobre todo por la relación entre la educación y El Real Madrid y no tengan muy claro que es esto de los ámbitos y que tanta pasión desata en el mundo educativo valenciano.

La enseñanza por ámbitos consiste en la integración de varias asignaturas: Matemáticas, Biología y Tecnología en el ámbito científico y Valenciano, Castellano y Geografía e Historia en el ámbito Sociolingüístico. Ya se venía aplicando desde hace más de 20 años en programas de refuerzo con diferentes nombres (PQPI, PMAR, Diversificación) para alumnado con dificultades con aceptables resultados. El secretario autonómico de educación, Miguel Soler, pensando en lo mejor para el alumnado, y probablemente en un exceso de finezza italiana, pensó que era el momento de ampliar esta iniciativa al resto del alumnado, aprovechando el revuelo creado por la crisis del Covid. “No dejes de aprovechar una crisis para realizar los cambios que difícilmente se pueden realizar en otras circunstancias”, debió pensar.

Las ventajas de los ámbitos están claras. Se intenta paliar uno de los pecados originales de la LOGSE, que obligó al alumnado de 12 años a pasar de interactuar en primaria con cuatro profesores a once en secundaria. La figura del tutor, clave en la transición de primaria a secundaria, también sufre un fuerte revés: de pasar más de 20 horas con los alumnos en primaria, solo dispone de 3 horas en secundaria, lo que dificulta en gran medida el seguimiento del alumnado. Con la introducción de los ámbitos disminuye los profesores a 8 y aumentan las horas del tutor a 9. La transición de primaria a secundaria se ve suavizada y mejoran las notas académicas y disminuyen el número de repeticiones de curso.

Pero claro, también tiene sus inconvenientes: impone al profesorado la impartición de asignaturas para las cuales no se considera preparado y le obliga a abandonar en parte de su horario la especialidad que eligió profesionalmente y con la que se identifica. Le roba su identidad y de ahí la revuelta profesional a la que estamos asistiendo. Parte del profesorado está convencido de que el alumno aprende menos contenidos de sus asignaturas y empeora su preparación académica para cursos posteriores.

Otra arista de la polémica es el cambio metodológico que suscita el trabajo por ámbitos. Se supone que su introducción vendrá aparejada con el trabajo por proyectos. Los estudios científicos demuestran una y otra vez que esta forma metodológica no supera a la instrucción directa en aprendizaje. A los alumnos les gusta más, pero aprenden menos. Lo deja claro John Hattie en su libro Visual learning. No me cansaré nunca de recomendar sus estudios a cualquier persona antes de que pretenda opinar sobre educación. Seguro que como yo hace 10 años, se llevará muchas sorpresas.

Estoy convencido de que la consejera valenciana Raquel Tamarit devolverá el asunto al ámbito, nunca mejor dicho, de donde nunca debió salir, los claustros de profesorado, y serán los propios centros los que decidirán en función de su realidad y la disponibilidad de profesorado voluntario, qué organización es la mejor para su alumnado, pensando siempre en lo mejor para el alumnado.

¿Y qué tiene que ver el Real Madrid en todo esto? Muy fácil. ¿Recuerdan los altercados al finalizar la final de la última Champions celebrada en el estadio de Saint-Denis en París? Pues resulta que está disponible en una de las plataformas de pago más populares la película Los profesores de Saint Denis. Cuenta la historia de la comunidad educativa de un instituto de ese mismo barrio. Ayuda a entender mejor la realidad del barrio y los acontecimientos del pasado 30 de Mayo. En clave de humor, pero de forma muy realista, nos recuerda la importancia, con o sin ámbitos, de la profesión docente y cómo no debemos perdernos en luchas estériles que dividen al profesorado, pensando siempre en lo mejor para el alumnado.