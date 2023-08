Reformar el PSOE para reformar el Estado

Hay dos cosas claras: hace falta una reforma profunda en el Estado y el PSOE no quiere hacerla.

Ahora, con motivo de una hipotética investidura de Pedro Sánchez, se ha hecho obvio que es necesario cambiar las bases del Estado. Se ha hecho visible porque Sánchez necesita a Junts para su reelección y los de Puigdemont están diciendo las cosas claras, sin ningún tipo de miedo: hace falta reformar España. Cosa que deben decir las izquierdas.

Las izquierdas han perdido cualquier posibilidad de exigir reformas clave como la de la Jefatura del Estado, la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la de la estructura de los medios de comunicación. La han perdido porque todo es mejor que un gobierno de la derecha con la ultraderecha: ¿Cómo van a hacer campaña en la izquierda si, por su culpa, ha habido un gobierno de PP-VOX o lo han facilitado con un adelanto electoral? Esto no le pasa a Junts per Catalunya. No tienen nada que perder.

El 15M se produjo por el rechazo al Régimen del 78. Corrupción, subyugación del poder ejecutivo al económico, monarquía heredera del franquismo y con casos de –presunta– corrupción, degradación sistemática de lo público, un sistema que excluía a los jóvenes y un centralismo latente en la forma de dirigir el Estado son algunos de los problemas que indignaron a la ciudadanía. Problemas que siguen existiendo. Y que no todos los partidos de Sumar critican.

Es necesario que en esta legislatura se aborde de una vez por todas las reformas estructurales necesarias en el sistema político español. Reformas que deben sucederse sólo por medio de una reforma constitucional de gran calado. Esa reforma debe incluir entre los principios rectores de la política social y económica (Capítulo III del Título I de la Constitución de 1978) las medidas orientadas a la gente joven y a su desarrollo, la obligatoriedad de preservar lo público, la primacía de los servicios públicos sobre los privados, la política de vivienda pública que garantice una residencia para todos los ciudadanos y, sobre todo, la inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas.

Habría que incluir mucho más, como una nueva división administrativa que se oriente hacia un sistema federal y reconozca –de verdad– la plurinacionalidad de nuestro Estado. La reforma debe incluir mucho más, sobre todo, en términos de justicia social, de un nuevo re-equilibrio entre los poderes políticos, económicos y mediáticos y de redistribución de la riqueza.

Puede que ustedes crean que mis propuestas de reformas se quedan cortas. Tienen razón. Pero recordemos algo: los partidos que, presumiblemente, apoyarían estas reformas son minoría. Entre ERC, Bildu, BNG, Sumar, PNV y Junts (digamos que los últimos estarían a favor de todo lo anterior) suman 57 diputados. Son necesarios muchos más. Es necesario el PSOE. Y el PSOE ni está ni se le espera. Aunque, aún así, se necesitarían más apoyos para las mencionadas reformas.

El PSOE hace muchos años que no es socialista. En los ochenta hicieron una reforma estatutaria y se pasaron a la socialdemocracia. Una socialdemocracia que se encuentra bastante a gusto con este sistema y no lo quiere cambiar. Algo parecido le paso a Izquierda Unida. Por eso existe Podemos.

Para acometer las reformas necesarias en nuestro país, es necesario hacer antes una gran reforma en la interna del PSOE. Una reforma que deben liderar los socialistas y socialdemócratas de verdad que queden entre las filas del PSOE. Estos deben abanderar en la interna una lucha democratizadora que lleve al PSOE hacia el reformismo valiente y que hagan a su partido encontrarse más cómodo con Sumar, Podemos, BNG, PNV, ERC y Bildu (y circunstancialmente con JxCat) que con el Partido Popular y Ciudadanos. Y eso lo deben hacer ellos porque, para reformar el Estado, es necesario reformar el PSOE.