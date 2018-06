Albert Rivera afirma que el "buenismo" de Sánchez con la inmigración alimenta "el populismo"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha subido a la tribuna para replicar la intervención de Pedro Sánchez sobre la posición que va a mantener su Gobierno en Bruselas en política migratoria, y para alertarle de que la solución al problema de la inmigración no van a venir de la mano de "los populistas y nacionalista", sino de los "los liberales" y de aquellos que creen en Europa.

Antes de entrar en materia, Rivera ha vuelto a reprochar a Sánchez que haya llegado al Gobierno "por la puerta de atrás", "sin pasar por las urnas" y apoyándose precisamente por estas fuerzas en España. "Hace un mes que llegó al Gobierno y todavía no conocemos su programa de gobierno. ¿Cómo vamos a saber lo quiere de Europa?", le ha espetado

"¿Qué va a hacer este Gobierno? ¿La política del Aquarius? ¿La política de Trudeau? ¿La política de Australia? No lo sabemos", le ha preguntado

Rivera ha continuado atacando a Sánchez: "Sigue escondido, no tiene escaños suficientes para gobernar y necesita a Tardà [Joan, portavoz de ERC] para sacar a delante los Presupuestos Generales".

Rivera ha reivindicado ante la inmigración "los valores y la solidaridad" pero de una manera "ordenada y responsable" que ayude "a sostener el estado de bienestar".

Dicho esto, ha sostenido que hay que regular conjuntamente entre todos los países de la UE el fenómeno porque "cualquiera quiere dar asilo o ayudar a los refugiados", pero hay que distinguir entre los que llegan de manera regular" o los que son objetivo de las "mafias" a las que hay que combatir. "Debatimos hoy sobre la solidaridad pero hay que equilibrarla con la responsabilidad", ha añadido.

El líder de Ciudadanos ha alertado del auge de los populismos en varios países europeos, como Italia, y ha sentenciado que "el populismo y el nacionalismo se convierten en el veneno de Europa" por lo que ha vuelto a reprochar a Sánchez que haya elegido como socios de Gobierno a estos partidos, "que son los que le marcan su agenda".

"Tenemos que ser valientes. España necesita gente que venga a trabajar pero hay que regularlo porque el buenísmo de usted con la inmigración solo alimenta el populismo", ha sentenciado Rivera.

El líder de Ciudadanos ha recomendado a Sánchez que se fije en países que saben lo que están haciendo con la inmigración y le ha indicado que es bueno "cooperar en Europa" pero que "no se debe ponerse una venda en España".

Rivera también ha exigido a Sánchez que se posicione frente a aspectos de la economía europea, como los Tratados de Libre Comercio de la Unión Europea con Canadá, por lo que le ha preguntado: "¿Usted va a estar en contra los Tratados de Libre Comercio?" "Posiciónese sobre esto: sí o no señor Sánchez, porque aquí no valen las fotos : No sé si estará con los europeísta o estará con Iglesias y sus socios. Ojala rectifique con el CETA", ha remachado.