Anticapitalistas no se presentará a las primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid

Anticapitalistas, la corriente que se aglutina en Podemos en Movimiento, no participará en las primarias para las elecciones autonómicas de 2019 en la Comunidad de Madrid. La corriente considera que el proceso "constituye un reparto de sillas y cargos, sin posibilidad de debate político".

Según ha indicado el diputado de Podemos Raúl Camargo, dicha decisión ha sido avalada por el 80 por ciento de los asistentes a una asamblea celebrada este miércoles y ha sido tomada por el rechazo de la corriente al momento en el que se han convocado las primarias así como a sus formas, ritmos y objetivos.

Esta decisión de Anticapitalistas se produce después de que se haya hecho pública la intención de Carolina Bescansa de aunar fuerzas con Íñigo Errejón para lograr el control político y orgánico de Podemos , empezando por la candidatura a la Comunidad de Madrid, después las elecciones generales y, finalmente, la Secretaría General del partido.

La diputada ha afirmado ante los medios de comunicación que el borrador "filtrado por error" no era conocido por ella ni por el propio Errejón. En la misma línea se ha manifestado el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón: "Quiero ser tajante. Lo desconocía, es delirante e inapropiado. No rema, no ayuda a construir una candidatura de unidad".

También ha sido crítica con esta iniciativa Lorena Ruiz-Huerta, portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid y miembro de Anticapitalistas, que dice estar " profundamente apenada por el espectáculo bochornoso que está dando Podemos". La portavoz de la formación morada ha insistido en que la situación actual del partido favorece a la derecha, que está "frotándose las manos con el lamentable espectáculo que estamos dando".