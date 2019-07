Casado acusa a Sánchez de "forzar" unas nuevas elecciones por su estrategia "partidista", pero descarta la abstención

"No podemos facilitar la investidura, el PSOE no puede pedirnos la abstención para hacer lo mismo", sostiene el líder de los populares Tras el anuncio de la fecha del Pleno, Casado afirma que Sánchez ha buscado "proyectar la responsabilidad" de la gobernabilidad en quienes no la tienen Casado ofrece a Sánchez el apoyo de UPN y convencer a Coalición Canaria para que se abstenga siempre que el PSOE facilite a la derecha gobernar Navarra