Casado afirma que a Sánchez "no le quedan tumbas que visitar ni brechas que reabrir entre españoles"

"Lo que se pretende hacer con los reales decretos que [el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez] pretende que la Diputación Permanente de forma inédita en nuestra historia democrática valide simplemente por confrontación electoral para ocupar unas líneas más de periódico ya que no le quedan tumbas que visitar ni le quedan brechas que reabrir entre españoles, lo que pretenden es volver a sumir a España en una crisis económica". Esa es la nueva acusación que ha lanzado este martes el líder del PP, Pablo Casado, contra el jefe del Ejecutivo al que ha vuelto a reprochar que se haya "vendido" a los independentistas y "batasunos".

Casado, que ha protagonizado su último discurso ante el Grupo Parlamentario Popular antes de la disolución de las Cortes con motivo del adelanto electoral, ha sido especialmente duro ante la visita que realizó ayer Sánchez a las tumbas del expresidente de la II República Manuel Azaña y del poeta Antonio Machado en el sur de Francia, hasta donde se desplazó para homenajear también a todos los españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco, en el primer acto de estas características protagonizado por un presidente del Gobierno español en 40 años de democracia.

El líder del PP ha acusado al jefe del Ejecutivo de "poner en duda la Transición" y de "intentar trasladar que la democracia no es plena" por su tributo a los españoles que tuvieron que dejar el país con motivo de la contienda y el franquismo. Por eso, ha considerado que en las elecciones generales del 28 de abril "nos estamos jugando la continuidad histórica de la España constitucional".

De nuevo, Casado ha considerado que el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez se debió a la concentración que organizaron PP y Ciudadanos –a la que se sumaron Vox y partidos ultraderechistas y nenonazis– en la plaza de Colón de Madrid el pasado 10 de febrero en contra del Gobierno. No obstante, ha asegurado que en la movilización echó de menos a cargos del PSOE.

"Lo extraordinario no es que nosotros estuviéramos en Colón diciendo que no se puede ceder la soberanía nacional a los que quieren romperla, lo extraordinario es que no estuviera el PSOE, el real, el patriótico, el necesario, el constituyente, el que hace falta en España", ha considerado.

A los suyos les ha pedido "salir a ganar" durante la larga campaña electoral que se avecina. "Lo vamos a hacer, sabéis hacerlo, sois lo mejor de una impecable hoja de servicio. Digamos que seguimos siendo los mismos, su mejor opción, digan lo que digan los demás. Porque tenemos la razón", ha concluido.