Casado pide ahora "aglutinar en el PP la moderación y la centralidad" tras crispar con insultos la investidura de Sánchez

Después de pasarse una semana incitando a la ruptura de la disciplina de voto de los diputados del PSOE y de los insultos, las palabras gruesas y las continuas descalificaciones que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, dedicó al nuevo Ejecutivo progresista durante el debate de la investidura que concluyó este martes con la reelección de Pedro Sánchez como presidente –a quien llamó "sociópata", "mentiroso", o "fake"–, el máximo jefe del PP se ha presentado ahora, este miércoles, como la única garantía de "moderación" en España.

Tan solo un día después de la reelección de Sánchez el líder de los populares ha considerado en una entrevista en la Cadena Cope que "el PP tiene que aglutinar toda la moderación y toda la centralidad de los que han votado PP y también PSOE". "¡Menos mal que hay comunidades autónomas donde los gobiernos del PP van a bajar los impuestos que suba el Gobierno!", exclamaba Casado.

El líder de los populares ha querido dejar claro que el PP va a reivindicar desde sus gobiernos "los diques de contención contra Sánchez". A su juicio, "ayer", con la reelección de Sánchez en el Parlamento, "fueron tiempos recios para España". Por eso les ha dicho a los españoles que "el PP va a estar con ellos" y les ha advertido de que "Sánchez no va a poder ni reformar la Constitución ni modificar los estatutos de autonomía ni tomar decisiones con discrecionalidad en territorios que dependan de nosotros".

A su juicio, "no ha habido ninguna prisa" para formar Gobierno por parte de la izquierda, sino que la investidura ha sido "una gran mentira". "Sánchez no hubiera ganado las elecciones si hubiera dicho que iba a pactar con estos socios. Basó la campaña con que no podía depender de la izquierda radical. Ha habido un gran engaño masivo a los españoles, también en la formación de gobierno", ha zanjado el líder de los populares.

Casado también ha defendido su 'no es no' a la investidura de Sánchez. "Toda España ha visto por qué no se podía hablar de apoyar a Sánchez. Él jamás lo ha intentado", ha asegurado en la citada entrevista en la que, además, ha señalado que "los españoles no han vota radicalidad, dos gobiernos en uno, ni la desigualdad entre los españoles". Para el presidente del PP el líder del PSOE "ha hecho una investidura a medida por sus propios intereses".

Además de reivindicar la unión del centro derecha con la fusión de PP y Ciudadanos, gran objetivo de Casado una vez iniciada la legislatura, el líder de los populares ha sido preguntado por la idoneidad de que Pablo Iglesias e Irene Montero vayan a formar parte del mismo Gobierno: "En la mayoría de las empresas no se permite que una pareja esté en el mismo departamento", respondía.