"Sociópata" y "presidente 'fake'": Casado insulta a Sánchez y le amenaza con ir a los tribunales si no aplica el artículo 155

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha recuperado este sábado su versión más radical, la que caracterizó los primeros meses de su mandato, utilizando el insulto contra Pedro Sánchez para desacreditar el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que previsiblemente facilitará la reelección del socialista en segunda votación el próximo martes.

Durante su intervención en el debate de investidura que se ha producido en el Congreso de los Diputados, el jefe de los populares ha tildado a Sánchez de "sociópata" e incluso le ha llamado "presidente 'fake'". "Este Gobierno será su epitafio político. No le saldrá gratis. Ha perdido la dignidad de liderar un partido constitucionalista y la decencia de no mentir", le ha dicho.

A juicio del líder de los populares "empezar el discurso diciendo que España no se va a romper es patético", y le ha preguntado: "Señor Sánchez, ¿usted duerme bien? ¿Ha dormido bien esta noche? ¿Ha conseguido conciliar el sueño después del espectáculo bochornoso que dieron sus socios de gobierno?".

A renglón seguido, Casado ha recordado que el president de la Generalitat catalana, Quim Torra, "ha dicho que no piensa reconocer" la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitarle y que "solo responde ante el Parlament". "Incluso llegó a retirar la bandera". Por eso, le ha preguntado: "¿Qué va a hacer ante ese desacato?" El líder del PP cree que "si Torra no cesa de su cargo en las próximas horas" Sánchez debería "aplicar de inmediato el 155".

Casado ha amenazado incluso con llevar a Sánchez ante los tribunales si el Gobierno no interviene Catalunya: "Si no lo hace podría incurrir en prevaricación. En ese caso actuaremos contra usted con la misma firmeza que hemos hecho contra Torra".

En cuanto al discurso pronunciado por el líder del PSOE, Casado ha considerado que "da miedo". "Hemos escuchado un anticlericalismo guerracivilista que llevábamos tiempo sin escuchar en esta cámara", ha concluido, para añadir: "Usted llegó con una moción de censura al Gobierno y pretende perpetuarse en el poder con una moción de censura al Estado".

Para el PP, el que pretende formar Sánchez es "un Gobierno contra el Estado, con comunistas, asesores de dictadores y batasunos" que retoma el colectivismo de Zapatero, dividiendo la sociedad". Por eso ha anunciado una oposición frontal, amenazando incluso con acudir a las calles contra el Ejecutivo. "Ustedes perderán", les ha dicho Casado a los posibles socios del PSOE.

El presidente del PP también ha anunciado que su formación ayudará al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a mantener su Gobierno autonómico en el caso de que el PSOE decida romper la coalición con el PRC en esta región, como represalia por el voto en contra del partido cántabro a la reelección del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. "Si usted rompe el Gobierno de Revilla por el cambio de voto del PRC, mi partido apoyará para dar estabilidad en Cantabria", ha garantizado el líder de los populares durante su primera intervención en el debate de investidura.

En su respuesta, Sánchez ha sugerido con ironía a Casado que suba a la tribuna y diga: "Hola, soy Pablo Casado, he perdido cinco elecciones en un año". "Para saber ganar algún día hay que saber perder antes con decoro", le ha dicho, tras recordarle una y otra vez sus fracasos electorales. "Sería el primer paso para dejar de perder porque empezaría a entender que la ciudadanía le ha dicho cinco veces que no".

Sánchez ha recordado que Casado "no se ha conformado con bloquear la formación del Gobierno cuando han visto que los votos no le bastaba", sino que "han utilizado todo tipo de artimañas jurídicas y extrajurídicas para intentar sabotear" la formacion de Gobierno. "Ha hecho cosas impropias de un candidato a la Presidencia del Gobierno, pero no se va a salir con la suya porque las maniobras además de torticeras son demasiado evidentes", ha insistido.

Fuentes de la dirección del PP habían considerado minutos antes que "el aplauso de los separatistas a Sánchez, al hablar de bilateralidad con la Generalitat, debería de avergonzar a los socialistas. También a los barones socialistas que están en el hemiciclo, y que con su silencio amparan el acabar con la igualdad de los españoles". Además, el equipo de Casado ha denunciado que Sánchez haya pasado "de puntillas por la corrupción", y no se haya referido al "mayor caso de corrupción de la historia de España, que es el de los ERE".

"No pide perdón a los españoles ni asume responsabilidades políticas. Dedica más tiempo a Franco que a los ERE, de lo que no ha dicho nada", han zanjado.