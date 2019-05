Ciudadanos dice que exigirá en sus pactos con líderes del PSOE que renieguen por escrito de las políticas de Sánchez y apoyen el 155

Si el lunes la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, dejaba la puerta abierta a posibles pactos con barones del PSOE en algunos Ayuntamientos y en aquellas comunidades –como Castilla y León o Aragón– en donde Ciudadanos es la llave, este martes, el secretario general del partido, José Manuel Villegas, enfriaba esas expectativas.

Después de la primera reunión del recién creado Comité Nacional de Negociaciones de Gobiernos, Villegas aseguraba que esos acuerdos solo serán posibles "si los dirigentes socialistas reniegan de las políticas de Sánchez" y se comprometen a no negociar nunca ni con populistas ni con separatistas". A esa exigencia Ciudadanos suma que los líderes socialistas con los que pacten dejen claro que están a favor de la aplicación del artículo 155 en Catalunya.

"Vemos difícil y complicado cerrar acuerdos con aquellos dirigentes del PSOE que no estén a favor de aplicar en Catalunya el artículo 155 y que no renieguen de pactos con populistas y separatistas", ha dicho Villegas. Después ha aclarado que esas exigencias de su partido tendrían que quedar plasmadas en los acuerdos que firmen por escrito. "No vamos a pedir ninguna inmolación, pero sí coherencia", ha rematado.

En una comparecencia en la sede de Ciudadanos, el número dos de Rivera ha adelantado que su partido está abierto a sentarse a partir de ahora con todas las formaciones políticas, pero dando prioridad al PSOE y al PP y dejando de momento al margen a Vox, partido que, ha explicado, "tendrá que decidir a quién apoya", pero desde fuera. "¿No se sentarán entonces con ellos?", se le ha preguntado a Villegas. "No está decidido. Lo importante es compartir políticas", ha replicado Villegas, para reconocer luego que "con los extremos es más complicado llegar a acuerdos". "Pero lo que no vamos a hacer tampoco es negarnos a recibir apoyos externos", ha insistido.

Según la explicación que ha dado posteriormente, esto significa que Ciudadanos exigirá a la formación de extrema derecha que decida si prefiere que haya un Gobierno entre el PP y Cs o lo vetaría, intentando una fórmula similar a la de Andalucía en la que Ciudadanos no llegó a sentarse con Vox y dejó que fuera el PP quien lo hiciera.

El dirigente de Ciudadanos ha dejado sin aclarar qué hará su partido si el PP sigue empeñado en invitar a los de Abascal a entrar en los gobiernos con ellos en Madrid. "Prefiero no hacer hipótesis. Al líder del PP le he oído decir una cosa y la contraria. Un día le invitan a entrar (a Vox) y otro les atacan de forma frontal", se ha escudado Villegas.

"No podemos renunciar" a que Villacís sea alcaldesa

El secretario general de Ciudadanos ha negado, por otro lado, que exista una 'Operación Villacís' en marcha para que su candidata sea alcaldesa, pero ha añadido que su partido lo intentará. "Vamos a intentar que Begoña e Ignacio sean alcaldesa y presidente de Madrid". "No podemos renunciar a ello", ha afirmado, recordando que ahora es "pronto" para saber qué va a pasar.

"No se ha empezado a negociar, no podemos decir si estamos más cerca de un partido que de otro. Nosotros vamos a acordar con aquellos que estén más cerca de la moderación y del liberalismo y de esas medidas que son el eje de nuestro programa", ha zanjado Villegas.