Cospedal admite que su marido trataba con Villarejo pero dice que no influyó en las investigaciones

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha restado hoy valor a las conversaciones mantenidas por su esposo, Ignacio López del Hierro, y el excomisario José Manuel Villarejo sobre casos judiciales vinculados al PP porque "no cambiaron nada" de lo que sucedió con estos asuntos. Según ha publicado Moncloa.com, ambos trataron de frenar investigaciones sobre corrupción contra el PP.

Cospedal admite que tanto ella como su marido conocen al excomisario, ahora en prisión provisional, y no niega el contenido de las grabaciones. De hecho, añade que como es "lógico" López del Hierro tenía información sobre los casos de corrupción y preguntó por ellos al policía.

En un comunicado, Cospedal recuerda que los temas abordados en esas conversaciones, difundidas hoy por Moncloa.com, "están todos judicializados desde hace nueve años" y recalca que "no cambiaron nada de lo que sucedió" ni por parte de su marido ni por la suya como secretaria general del PP, que en ese momento estaba en la oposición.

Considera que la publicación de esas conversaciones sólo puede tener un objetivo: "Tratar de cubrir el hecho de que personas muy relevantes del actual Gobierno negaron hasta tres veces conocer al comisario Villarejo, cuando se ha evidenciado que no era cierto".

En el comunicado, la ex número dos del PP señala que en estas conversaciones Villarejo "cuenta a un particular lo que él considera que está ocurriendo con asuntos que se están conociendo en ese momento y que tienen que ver con personas vinculadas al PP".

"Como es lógico y por la relación que tiene conmigo, esa persona recibe la información y pregunta acerca de ella, pues puede ser un tema importante como luego se conoció", añade sobre su marido. Para Cospedal, "lo que está claro" es que los temas de los que se habla "están todos judicializados desde hace nueve años" y esas conversaciones "no cambiaron nada de lo que sucedió".

Insiste la secretaria general en que se busca dar trascendencia a estas conversaciones que "no aportan nada a ningún proceso en marcha" por una razón. Y es la de "tratar de cubrir el hecho de que personas muy relevantes del actual Gobierno negaron hasta tres veces conocer al comisario Villarejo, cuando se ha evidenciado que no era cierto", en clara alusión a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. "Cuestión ésta", la de conocer a Villarejo, "que no ha sido negada en ningún momento ni por Ignacio López del Hierro ni por mí", ha añadido la exsecretaria general.