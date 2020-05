Ciudadanos advierte a Sánchez: "No se equivoque, no tiene un nuevo socio"

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha recalcado este miércoles en su intervención en el Pleno del Congreso que el voto a favor que por quinta vez está dando su partido a la prórroga del estado de alarma no es un apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, sino un acto de "responsabilidad" para "salvar vidas y empleos": "No se equivoque, no tiene un nuevo socio", le ha dicho en varias ocasiones al jefe del Ejecutivo, al que ha advertido de que "si abandona su arrogancia y va por la senda del consenso, siempre podrá contar con nuestro apoyo".

Con su intervención, Bal ha certificado el deseo de la nueva dirección de Ciudadanos que ahora lidera Inés Arrimadas −de baja por maternidad− de demostrar que son un "partido útil, de centro" pero ha pedido a Sánchez que se aleje de los independentistas "esos que les dejan ahora en la estacada".

Bal ha insistido en que si Sánchez persiste en "amenazar a los grupos parlamentarios" para conseguir su apoyo o sigue "chantajeando a los españoles" con el temor a que que van a quedar sin ayudas, irá por mal camino y su partido le retirará la confianza. "No cultive el miedo de los españoles, dé seguridad y cumpla con los acuerdos, cumpla con los españoles y con España", le ha pedido el portavoz de Ciudadanos, que ha remachado mucho la necesidad de no romper el confinamiento porque cree que si se rompe ahora "la situación, que empieza a mejorar, empeorará". "Estamos ganado la batalla al virus, no lo estropeemos", ha pedido.

"Hay que arremangarse y Ciudadanos está dispuesto a trabajar porque así nos lo piden los españoles", ha dicho, para a continuación cargar contra Vox y el PP por su cerrazón a votar en contra de la nueva prórroga solo, a su juicio, para "obtener réditos políticos", como cree que también está haciendo ERC. "Hay que votar con responsabilidad ", y "hay tomar decisiones con la cabeza no con las tripas", ha espetado, dirigiéndose tanto a Santiago Abascal como a Pablo Casado.

Sin embargo, ha sido especialmente duro con la formación de extrema derecha que ha acusado a Inés Arrimadas de estar "traicionando a los españoles" por apoyar las prórrogas solicitadas por el Gobierno. "Los señores del no radical, los que siempre votan no, los que siempre usan un discurso épico, vayan a un hospital, miren a la cara a los médicos, a los enfermeros y a los celadores, y explíquenles por qué siempre votan no", les ha pedido.

"Todos estamos enfadados, hartos del confinamiento, yo también lo estoy, pero hay que votar con la cabeza, no con las tripas", ha recalcado Bal mirando a la bancada de Vox

Bal, que nada más iniciar su turno de palabra ha lamentado que no todos los diputados lleven este miércoles la mascarilla en el hemiciclo, ha recordado los miles de muertos que ha habido hasta ahora pero "no son cifras, son seres humanos y familias rotas, por eso desde aquí debemos dar ejemplo y decirles que estamos con ellos". Y ellos -ha añadido- "están de la mano de esos ángeles de la guarda que son los sanitarios. Por todos ellos debemos estar a la altura", ha dicho a los demás grupos de la Cámara.

Por eso luego ha exigido que ante esta situación tan dramática "se abandone el 'y tú más'. "¿Qué más hay que hacer o tiene que pasar para que se abandone esa vieja política?", se ha preguntado.

El diputado de Ciudadanos no ha restado críticas a Pedro Sánchez al que ha dicho que "el importante no es usted hoy aquí, son los españoles", insistiendo de nuevo en que "no votamos a favor de un gobierno, como hemos escuchado decir al portavoz de ERC", sino que es un voto de responsabilidad "de ayuda a los autónomos, a las Pymes, a las familias y a los trabajadores".

"El señor Sánchez nos lo pone muy difícil porque ha llegado tarde, ha cometido muchos errores, ha creado inseguridad y ha abusado del estado de alarma para meter a sus socios de Gobierno en el CNI", le ha afeado al presidente, al que ha puesto como ejemplo de buena gestión de los gobiernos que Ciudadanos comparte con el PP en varias autonomías, como Madrid, que son "sólidos" y en su opinión están sabiendo gestionar la crisis "con éxito".