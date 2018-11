El Gobierno acusa a Ciudadanos de airear la "teoría de la conspiración" sobre los indultos a los presos independentistas

Ciudadanos amenaza con airear durante toda la legislatura el fantasma de un eventual indulto a los políticos encausados en el procés mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez evita pronunciarse sobre esa hipotética decisión para la que aún no se dan ni los requisitos que contempla la ley. Ese es el argumento que esgrime el Ejecutivo, que acusa a los de Albert Rivera de hacer "ficción" y de "sostener la teoría de la conspiración" con ese asunto, para escapar del posicionamiento en "términos políticos" que le exige Ciudadanos.

"¿Es el indulto a los golpistas de Catalunya el precio a pagar por el alquiler de la Moncloa? ¿Les va a indultar? Si no lo contesta seguiremos intentándolo a lo largo de esta legislatura", ha avisado el diputado Ignacio Prendes en una interpelación a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a la que previsiblemente seguirá una moción que obligará a los socialistas a pronunciarse sobre el futuro indulto a condenados por rebelión, es decir, a los políticos independentistas.

"El conjunto de los españoles necesitan saber que su Gobierno no es chantajeable, influenciable, por quienes quieren romper nuestro país", ha afirmado Prendes. No es la primera vez que Ciudadanos saca el tema de los indultos en el hemiciclo –Rivera le preguntó a Sánchez, que evitó contestar– y el Congreso tendrá que debatir una enmienda con la que PP y Ciudadanos quieren prohibir por ley que puedan ser indultados los condenados por delitos de rebelión y sedición por los que están acusados Oriol Junqueras y otros miembros del Govern. Los socialistas están dilatando el proceso de la ponencia de esa ley en la que ellos han planteado que sean los condenados por delitos relacionados con corrupción o violencia machista los que no puedan recibir ningún perdón gubernamental.

El Gobierno de Sánchez evita pronunciarse sobre un futuro indulto con el argumento de que no se dan las condiciones para que se pudiera, en su caso, conceder. "Se dan por sentado muchas cosas que todavía no se han producido", ha explicado Delgado, que se ha referido a que no se ha celebrado siquiera un juicio. Para que haya indultos, los afectados o un tercero tienen que solicitarlo expresamente pero una vez hayan sido condenados: "Estas personas no han sido ni siquiera enjuiciadas –ha afirmado la ministra–. Este Gobierno va a respetar la presunción de inocencia de todos los ciudadanos y no se va a adelantar a los tribunales".

Sin citarles expresamente, Delgado se ha referido a los casos de Carles Puigdemont y el resto de independentistas que están en el extranjero subiéndose "al carro de los futuribles o de la ficción" de Ciudadanos al asegurar que para que recibieran el indulto –en caso de solicitarlo– tendrían que volver a España, ser enjuiciados y condenados.

"Todas las peticiones de indulto tienen que ser remitidas al tribunal sentenciador para ser informadas", ha continuado la ministra, que ha relatado que también el fiscal tendría que hacer un informe –aunque el Gobierno puede conceder indultos en contra de su criterio–. "La ficción política es poco recomendable. Deberían estar algo más apegadas a la realidad para no caer en manipulación o simplemente en la mentira", ha zanjado Delgado.

Tras la intervención de la titular de Justicia, Prendes ha manifestado estar "aterrado" que ve claros "presagios" de que los socialistas están dispuestos a indultar a los independentistas una vez sean condenados en base a las declaraciones de algunos dirigentes, como Miquel Iceta que se mostró partidario de hacerlo antes de las elecciones del 21D o la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera. "Esos presagios (...) aventuran lo que ustedes están dispuestos a hacer, que es la traición a los valores constitucionales y al pueblo español", ha sentenciado el diputado de Ciudadanos.