El Gobierno avisa a Torra de que no permitirá ningún "ataque" a la Constitución, pero no ve condiciones para aplicar el 155

"Este Gobierno no está dispuesto a permitir ningún ataque al Estatut y a la Constitución". Así ha comenzado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros un día después de que el Parlament aprobara en un bronco Pleno mociones para pedir la salida de la Guardia Civil de Catalunya o en favor de una ley de amnistía para los futuros condenados por el procés.

Celaá ha reiterado lo que ya difundió Moncloa este mismo jueves por la noche tras el debate: el Gobierno impugnará dichas mociones en el momento en el que se publican en el Boletín Oficial. La ministra ha reconocido que la impugnación se trata de una "decisión política". "Una vez que se publiquen oficialmente el Gobierno dará instrucciones a Abogacía del Estado para que estudie su contenido y puedan ser impugnadas", ha dicho Celaá, que considera que constituyen una "clara extralimitación" de las funciones del Parlament y un "ataque a la convivencia entre catalanes".

La portavoz ha dejado claro al Govern de Quim Torra que Pedro Sánchez actuará con "firmeza" ante cualquier desafío, pero también que ahora mismo no se dan las condiciones para aplicar el 155 para intervenir la autonomía de Catalunya. "Debemos ir al paso, no extralimitar ni las situaciones ni las respuestas. Suele ser mala señal. No solo es mala señal sino que es mal consejero", ha expresado antes de explicar que este jueves se aprobaron "tres proposiciones de ley" que no suponen legislación.

"El 155 nos dice que se procederá cuando se vulnere la ley o se perjudique al interés general. Son proposiciones que no están en la ley, no son las leyes de septiembre", ha dicho en referencia a las leyes de desconexión aprobadas en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre a las que prosiguió la declaración de independiente y la consiguiente activación del 155 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy con el apoyo de PSOE y Ciudadanos. "No tienen que tener ninguna duda de que, si se dieran las circunstancias que dice el 155 para la aplicación del 155, el Gobierno lo haría, pero no se dan", ha contestado a preguntas de los periodistas.

La portavoz también ha cargado contra el presidente catalán por acusar "al Estado de querer criminalizar a los independentistas por el mero hecho de serlo". Celaá ha asegurado que respetan el independentismo como "ideología" pero instan a defenderlo en el marco de la Constitución. Así, ha reclamado a Torra que "deje claro su respeto a las leyes de la democracia y a los principios del estado de derecho". "Exigimos una actitud del presidente de le Generalitat más exigente con una potencial violencia", ha aseverado.

Celaá ha defendido "el trabajo discreto y digno de reconocimiento" de la Guardia Civil a la hora de llevar a cabo las detenciones de los CDR en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional. "Hay siete ciudadanos detenidos acusados de presuntos delitos de terrorismo muy graves", ha apostillado la ministra, que ha recordado que tendrán que dar explicaciones ante la Justicia. También ha señalado que será el Poder Judicial el que "dirima" la "situación social" en Catalunya respecto a los eventuales actos violentos y la presunción de que constituyan terrorismo.