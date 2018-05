La comisión que revisará los delitos sexuales incorporará a catedráticas y mujeres juristas

La Comisión de juristas que estudiará una posible reforma del Código Penal en lo relativo a delitos contra la libertad sexual contará con catedráticas y contará con aportaciones de asociaciones de mujeres juristas. La respuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a la polémica sentencia de 'La Manada' fue hacer este encargo a un grupo de expertos compuesto solo por hombres, pero su presidente ha pedido permiso para incorporar también a expertas. Ya tiene una lista de nombres e iniciará los contactos para que se incorporen a los trabajos de la comisión.

Catalá hizo este encargo a la sección Penal de la Comisión General de Codificación, un órgano de asesoramiento adjunto al Ministerio de Justicia. El responsable de este grupo de expertos es Esteban Mestre, catedrático de Derecho Penal y abogado. Hasta ahora, la sección estaba compuesta solo por hombres del perfil de Mestre, además de algún exmagistrado y antiguos fiscales. Aunque se creó para asesorar al Gobierno en asuntos de Derecho Penal, apenas no ha jugado ningún papel en los cambios legislativos de las últimas décadas.

Después de recibir el encargo la semana pasada, Mestre trasladó al ministro la necesidad de contar con mujeres en el grupo de expertos para que los trabajos contasen con "todas las sensibilidades". El ministro dio su visto bueno, según explica el propio Mestre a eldiario.es

Este catedrático de Derecho Penal, al frente del grupo de expertos desde 2015, señala que su intención es que se incorporen vocales 'ad hoc' para la revisión de los delitos sexuales, una excepción que preve la normativa de la Comisión General de Codificación. Así, comenzará a contactar con catedráticas expertas en la materia, que tengan obra publicada sobre ella. Afirma que ya tiene una lista, pero prefiere no dar nombres hasta que esté confirmado quiénes se incorporarán.

Además, Mestre quiere que el grupo de expertos también cuente con la opinión de presidentas de asociaciones de mujeres juristas, que serán recibidas en audiencia por los miembros de la comisión. Augura que los trabajos comenzarán en las próximas semanas.

La composición actual de la sección Penal de esta comisión no cuenta con mujeres. Además, en un primer momento los vocales que formaban esta última sección no figuraban en el listado de juristas de la web del Ministerio de Justicia. Una situación que desde la comisión atribuían a que la misma no solía reunirse habitualmente. Posteriormente han publicado el listado completo.