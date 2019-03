Ignacio Aguado gana por goleada las primarias de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid con tan solo un 33% de participación

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha ganado las primarias de su partido en las que se enfrentaba a otros 13 aspirantes, por lo que ya es oficialmente candidato a las elecciones a la Comunidad de Madrid del próximo 26 de mayo. Según acaba de confirmar la dirección del partido, Aguado ha logrado 1.277 votos frente a la candidatura encabezada por Juan Carlos Bermejo, que ha conseguido 263 votos, según ha podido saber eldiario.es. El economista y afiliado de Las Rozas (Madrid) no ha conseguido por tanto su propósito de desbancar a Aguado, la apuesta de la dirección regional. La participación ha sido muy baja, de apenas el 33%.

Este es el segundo intento de Bermejo en unas primarias ya que en 2017 optó a la presidencia del partido frente al propio Albert Rivera, que arrasó en el proceso en el que también compitió el sevillano Diego de los Santos. Una vez ratificado, Aguado formará tándem de nuevo con Begoña Villacis, que ya es oficialmente cabeza de lista al Ayuntamiento de Madrid sin necesidad de primarias al haberse retirado las precandidaturas de dos rivales que intentaron presentarse al proceso interno.

La formación de Albert Rivera no explicó los motivos de esta retirada. Lo que más sorprende no es solo eso, sino que Villacís no haya tenido muchos más rivales cuando dirigentes como el propio Albert Rivera, para ser el candidato a las generales, Inés Arrimadas, para encabezar la lista por Barcelona el 28A, el propio Aguado, o Luis Garicano, para las europeas, se han encontrado con más de una docena de media. El caso más llamativo fue el de Garicano que llegó a contabilizar 236.

La portavoz municipal de Ciudadanos celebró la noticia asegurando de inmediato a los periodistas: "Ya me podéis llamar oficialmente candidata a la ciudad de Madrid", asegurando que afrontaba las nuevas elecciones "con más ganas todavía y experiencia".

Aguado, en cambio, ha tenido incluso algún problema tras la campaña ya que fue denunciado ante la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos por uno de sus rivales por considerar que había vulnerado las normas participando en actos de propaganda electoral más allá de las 10 horas del cierre de esta, "momento en el que comenzaba la jornada de reflexión". "Aguado ha cometido una infracción muy grave y debería ser sancionado y expulsado, argumentaba en su escrito su rival - cuya identidad no se dio a conocer-, según publicó el diario El Mundo.

La denuncia fue desestimada por la Comisión de Garantías al considerar que el desayuno informativo en el que participó Aguado, organizado por Vanity Fair, no podía catalogarse como acto promoción de su candidatura sino que acudió a él como portavoz del grupo Ciudadanos de la Asamblea de Madrid.

Toni Cantó y Félix Ávarez, también ganan a sus rivales

En las otras cinco comunidades autónomas donde ha habido primarias tampoco ha habido sorpresas. El diputado Toni Cantó se ha erigido como candidato en la Comunitat Valenciana con 671 votos a favor y la participación más baja de esta primera tanda de primarias: un 24%.

En Cantabria también ha ganado el diputado Félix Álvarez con 269 apoyos, el 76% de los votos emitidos, pero con una participación muy alta, el 78% .En cuando a las primarias a la Presidencia del Principado de Asturias, el profesor universitario Juan Antonio Vázquez, independiente fichado por la dirección de Cs, ha quedado en primera posición con 199 votos, el 91% de los emitidos y un 34% de participación.

En Aragón ha ganado otro de las apuestas de un independiente de Rivera, Daniel Perez Calvo, directivo de Atresmedia, que ha conseguido 330 votos, el 81% de los votos a favor con un 40% de participación

Finalmente, en Canarias con la misma participación que en Aragón, ha salido elegida la periodista Vidina Espino con el 84% de los votos a favor, lo que supone 359 votos.

Las demás primarias autonómicas tendrán lugar la semana que viene, junto a las de la Presidencia del Gobierno, en las que además de Albert Rivera compiten otros 17 candidatos. El sábado, 9 de marzo, se conocerán los resultados.