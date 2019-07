Arrimadas se abre a nuevas reuniones con Vox en Murcia o Madrid pero no aclara si Rivera irá a la que exige Abascal

Inés Arrimadas ha evitado concretar este lunes, durante su comparecencia en rueda de prensa en la sede de Ciudadanos, si Albert Rivera acudirá a la reunión que exige Santiago Abascal al más alto nivel, también con Pablo Casado, para desbloquear las negociaciones para formar gobiernos con el PP en Murcia y en Madrid.

La portavoz nacional se ha limitado a señalar que son los comités negociadores los que tienen ese papel pero no ha negado que vayan a volver a sentarse con Vox. "Si es necesario y si hace falta volverse a reunir con Vox por nosotros no va a haber ningún problema, pero solo con el objetivo de que rectifiquen, dejen de bloquear y puedan aprobarse esos acuerdos", ha reiterado

"No vamos a perder más el tiempo", ha advertido. "Estuvimos más de cinco horas en Murcia y nos ha costado mucho llegar a cerrar un programa reformista, así que les pido que nos dejen trabajar y gobernar", ha insistido, dejando claro, además, que esos pactos son exclusivamente entre el PP y Cs: "Son con los que los hemos firmado y son acuerdos cerrados", es decir, que no van a admitir más firmas.

"Son 150 medidas muy positivas sobre regeneración democrática, para eliminar aforamientos, limitar los mandatos o reformar la ley de Universidades para evitar episodios como los de los últimos años", ha dicho, en referencia a los máster fraudulentos como el de Cristina Cifuentes.

"Ahora estamos a la espera de que se le acabe la pataleta a los señores de Vox", ha zanjado.

Que dimita Marlaska "inmediatamente"

En la rueda de prensa, Arrimadas también se ha referido a los "insultos y las agresiones" que sufrieron los dirigentes de Ciudadanos en la marcha del Orgullo LGTBI.

"Son unos lamentables incidentes", ha dicho, pero "lo peor -ha añadido- es que el ministro del Interior se dedicó a calentar la calle y después de los altercados el Gobierno no ha condenado los ataques, insultos y agresiones".

"Nos hemos encontrado a un ministro sanchista que en lugar de proteger a los ciudadanos justifica las agresiones", ha señalado. "Ya está bien de tanto sectarismo sanchista, son un peligro publico". Por todo ello cree que Marlaska debe dimitir o ser cesado "de inmediato".

Arrimadas ha advertido de que seguirán asistiendo a actos aunque no sean en ellos bienvenidos. "No vamos a pedir permiso a nadie para ir a ningún sitio. ¿Quién se han creído que son? ¿Cómo nos pueden decir estos sectarios dónde tenemos que ir o dónde no?", se ha preguntado.

"Nadie ha salido de un armario por su condición sexual para meterse en otro armario por sus ideas políticas", ha concluido en una comparecencia en la que no ha hecho referencia al informe de gestión publicado por el diario.es en el que se desvela que están muy satisfechos porque rentabilizan mediáticamente este tipo de actos en donde se crean este tipo de conflictos. Esta redacción no pudo tomar la palabra para preguntar.