Ciudadanos se desentiende de los acuerdos entre el PP y Vox

Ciudadanos no quiere saber nada de los acuerdos firmados entre el PP y Vox en Madrid en el que se contempla conformar "gobiernos de coalición" entre los populares, el partido de la extrema derecha y Ciudadanos. "Nosotros no hemos firmado ese documento. No sé lo que dice Vox u otros partidos, lo que se cumple es lo que nosotros hemos firmado con el PP", ha dicho Inés Arrimadas en declaraciones en el Congreso, emplazando a los máximos dirigentes de ambos partidos a que expliquen sus pactos secretos, algo que ya han hecho esta misma mañana.

De hecho, el portavoz del grupo parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ha adelantado este lunes que la dirección del partido ha tomado la decisión de "renunciar a ocupar ningún cargo de responsabilidad de ningún tipo en ninguna entidad" tras comprobar que se ha incumplido el pacto con el PP. De esta manera, la formación de extrema derecha renuncia a una de sus principales exigencias en Madrid y no estará en el gobierno municipal, como en un principio pretendía.

Pese a las declaraciones del dirigente de Vox, Arrimadas ha querido dejar claro que su partido no iba a aceptar estas exigencias. Para ello ha apelado a la Ley de Capitalidad de Madrid, recordando que en ella se incluyen las concejalías de distrito como "áreas de gobierno", mientras recriminaba a los dos partidos que "saquen documentos que nosotros no hemos firmado". "Tendrán que explicarlos ellos", ha insistido.

Dicho esto, ha asegurado que "Madrid tiene problemas muy graves para ponerse a trabajar como para estar pidiendo sillas", poniendo como ejemplo "el precio de la vivienda", uno de los asuntos que desde Ciudadanos abogan por liberalizar.

"No vamos a cambiar de criterio por cuatro dirigentes"

Después, Arrimadas ha vuelto a señalar que seguirán manteniendo su 'no' a la investidura de Pedro Sánchez. Según ha recordado, la Ejecutiva del partido rechazó este lunes "por amplia mayoría" "cambiar de criterio" para abrir una vía de negociación con el presidente del Gobierno para contemplar al menos una abstención, algo que ha pedido este martes Francisco Igea, una de las voces críticas dentro de Cs.

"No es ninguna novedad que hay miembros de la Ejecutiva que quieren hacer a Pedro Sánchez presidente, pero nosotros no vamos a cambiar de criterio porque ha sido una mayoría la que ha votado a favor de mantenerlo y solo han sido esos cuatro los que han discrepado", ha señalado en referencia a Luis Garicano, Javier Nart -que ha dimitido de su cargo-, y Francisco Igea y Fernando Maura. "En nuestro partido hay libertad para poder discrepar", se ha jactado.

La portavoz de Cs ha anunciado que su grupo parlamentario acaba de registrar en el Congreso un escrito a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que convoque "cuanto antes" el pleno de investidura de Pedro Sánchez.