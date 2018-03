Javier Solana admite "no estar contento" con el PSOE y reclama "unidad"

Segunda masterclass, segunda llamada a la unidad. El veterano dirigente socialista Javier Solana ha acudido a la escuela de buen gobierno a la que le invitó la dirección socialista para una conferencia con el título 'Nuevo PSOE para una nueva Europa' a pesar de que ha reconocido que está "triste" con su partido.

"Veo a mi país con gran tristeza. Si tuviera que calificar estado de ánimo seria triste. Creo que estoy triste también cuando miro a mi partido y, por tanto, me gustaría trataros de transmitir que es un momento en el que, yo el primero, tengo que cambiar del modo tristeza al modo optimismo y vosotros también", ha dicho al comienzo de su intervención.

Luego ha insistido en ese alejamiento del PSOE, en el que no ha llegado a profundizar, aunque sí ha reclamado a los socialistas que eleven el nivel de su reflexión: "No estoy contento con mi partido y vosotros tampoco estáis contentos con vuestro partido y tenemos que estar contentos".

A lo que sí se ha referido, en la misma línea que José Luis Rodríguez Zapatero, es a la necesidad de cohesión en el PSOE. "Este partido tiene que estar unido pensando en el futuro, pensando en la sociedad, en lo pequeño y en lo grande", ha resumido Solana, que ha comenzado su intervención justo cuando llegaba a la escuela de buen gobierno con la que Sánchez pretendía "visualizar la unidad recompuesta" en el PSOE la noticia de que Susana Díaz finalmente no asistirá a la mesa redonda a la que estaba convocada.

Solana ha admitido que la socialdemocracia está en horas bajas en la Unión Europea y ha reconocido que tiene que encontrar la fórmula para demostrar que es la que plantea "las auténticas soluciones" en los problemas y ha asegurado que aún tienen una "oportunidad". En esa línea ha aconsejado que se creen verdaderos partidos socialdemócratas europeos: "Si no somos capaces de generar partido, lo tenemos que hacer primero en España –ha apostillado–, si no somos capaces de generar partidos europeos será difícil avanzar", ha dicho antes de reconocer que el Partido Socialista Europeo "no está muerto" pero "no ha funcionado".

Una de sus propuestas es que dirigentes del PSOE se integren en sus partidos hermanos, como en el SPD alemán, y ha aprovechado para celebrar que Alemania tenga un ministro de Finanzas socialdemócrata. Es ahí donde ve una ventana a la esperanza.

La batalla del PSOE "no se puede repetir"

El también exministro con Felipe González también ha lanzado un mensaje al PSOE de Pedro Sánchez: "Cuando estamos en la oposición a veces no somos capaces de ver que un paso es bueno aunque no lo hayas dado tú", ha expresado en referencia a la posibilidad de "llegar a acuerdos en las partes orgánicas y las no orgánicas".

Solana ha reclamado a los asistentes que abandonen las rencillas internas: "Los problemas de hoy nos van a pillar por los aires y nos tenemos que dominar", ha dicho a un auditorio menguante para ese momento. "La tristeza que habéis vivido todos no se puede repetir. Hay que tirar para adelante, la sociedad nos necesita", ha animado.

Tampoco ha querido irse de la escuela sin lanzar una crítica y un consejo a la dirección de Sánchez. "No nos deberíamos haber levantado del Pacto Educativo". "En las cosas que sabemos que van a llegar y que si no estamos no llegarán, hay que pelear. La gente lo entiende mejor", ha aconsejado. Los socialistas se levantaron de la mesa del pacto educativo por la negativa del PP a aumentar la inversión en educación al 5% del PIB.

Otro de los reproches que ha hecho a la dirección del PSOE es la falta de liderazgo para la defensa de la posición en el tema de la prisión permanente revisable. "Ese debate parlamentario que deberíamos haberlo ganado y lo hemos perdido. Seguramente somos los que más lo hemos perdido", ha lamentado.

El exdirigente socialista ha hablado de la situación de la UE y del nuevo panorama mundial con la situación de China como primera potencia. A preguntas de los asistentes sobre la reunión del presidente de EEUU, Donald Trump, con el líder norcoreano Kim Jong-Un, Solana la ha celebrado. La respuesta de Trump ha sido buena; el miedo que me da es que no sepa a qué va", ha dicho el exministro, que ha bromeado con que antes de esa decisión Trump no sabía ubicar Corea del Norte en el mapa. "No me atrevo a decir qué va a salir; espero que salga un primer encuentro positivo", ha dicho.

Solana, que viajará este fin de semana a Londres, donde se reunirá con el líder laborista Jeremy Corbyn, ha dudado que haya otro referéndum para deshacer el Brexit. Aunque ha lamentado la decisión de salida de la UE, ha dicho que no cree que haya marcha atrás: Si se quieren ir lo que tienen que hacer es no dar la lata más. Si se van que se vayan y si se quedan que lo hagan con las reglas que tenemos todos", ha afirmado.