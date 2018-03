Susana Díaz también planta a Pedro Sánchez en su pretendida "visualización de la unidad"

Susana Díaz tampoco acudirá a la escuela de Gobierno con la que Pedro Sánchez pretendía "visualizar la unidad recompuesta" en el PSOE diez meses después de derrotar a la presidenta andaluza en las primarias. La confirmación de la líder regional se ha hecho esperar y finalmente ha sido negativa. Díaz lo ha anunciado en Jaén este viernes por la mañana y atribuye la ausencia a su agenda institucional.

"Tengo agenda institucional –ha dicho en declaraciones a los periodistas en Jaén–. Como yo más ayudo al PSOE es haciendo mi trabajo y demostrando que en Andalucía se gobierna de otra manera a la derecha y en eso estoy volcadísima". "Ellos lo van a hacer bien en su escuela, van a hacer bien el trabajo y nos va a servir para todos", ha apostillado.

En Ferraz daban por descontada la ausencia de Díaz, que a 48 horas de su participación no la había confirmado. La agenda de la Junta para este sábado 17 de marzo no recoge en el momento de redactar esta información ninguna actividad, al menos pública, de la presidenta andaluza.

La escuela de buen gobierno del PSOE arrancó este jueves en Villaverde (Madrid) con una conferencia de José Luis Rodríguez Zapatero sobre negociación. El expresidente aprovechó el foro para salirse del guión y reclamar "cohesión" y "unidad" al partido para poder ganar las elecciones.

El discurso de Zapatero, que fue uno de los principales defensores de la presidenta andaluza en las primarias, fue muy celebrado en la dirección del PSOE. El expresidente reclamó que "todos" deben contribuir a esa unidad y envió mensajes a Díaz y los críticos así como al secretario general del PSOE, a quien dijo que es su deber "poner las pilas" al partido y que depende de él "querer a todos" y dar "espacio a todos".

Esa advertencia se produce en un momento en el que los críticos le acusan de "sectarismo" y le reprochan que haya apartado a dirigentes, como Ángeles Álvarez, que es la portavoz de Igualdad en el Congreso y no han contado con ella para las últimas iniciativas en esa materia. También por el veto a Elena Valenciano para liderar a los socialdemócratas en Bruselas.

Díaz se suma al listado de ausentes en la escuela con la que el PSOE pretende dar formación a los cargos públicos para gobernar así como sacar pecho de la gestión allí donde tienen el poder. Felipe González, para quien Ferraz había reservado un hueco para una 'masterclass' ha justificado su ausencia por un viaje personal a Portugal.

A pesar de que Sánchez anunció la escuela de gobierno como un acto para la "visualización de la unidad recompuesta" y dio por hecha la asistencia de todos los exlíderes, excepto del expresidente González, tampoco contará con la presencia de Alfredo Pérez Rubalcaba. El exministro, a quien la dirección había endosado una conferencia sobre 'fake news' no acudirá al evento.

Rubalcaba aseguró no haber confirmado su asistencia en ningún momento de la conversación con el secretario de organización, José Luis Ábalos, y mostró su malestar ante el anuncio de la escuela como un acto para la unidad precisamente en las fechas en las que Ferraz vetó a la que fue su número dos, Elena Valenciano, para liderar a los socialistas europeos.

El asturiano Javier Fernández, que pilotó el PSOE tras la defenestración de Sánchez, es el más alejado de la actual dirección. Abandonadas sus responsabilidades orgánicas y dedicado en exclusiva al Principado, cuya presidencia dejará tras las elecciones de 2019 a las que no concurrirá, tampoco asistirá al coloquio con el resto de presidentes socialistas sobre modelo federal que moderará Patxi López. El presidente asturiano no ha acudido a ninguno de los comités federales que Sánchez ha organizado desde que volvió a la secretaría general. En el caso de la escuela, Fernández también reprochó que fuera una "estrategia" de Ferraz que no tiene "verosimilitud" por cuestiones como la de Valenciano.

La celebración de las fallas impide también la presencia de Ximo Puig, que inicialmente confirmó su asistencia pero la ha excusado recientemente. De los siete presidentes socialistas, solo cuatro –Emiliano García-Page, Guillermo Fernández Vara, Francina Armengol y Javier Lambán– estarán en la mesa del sábado a las 19 horas.