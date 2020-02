MINUTO POLÍTICO | Sánchez recibe a Casado en La Moncloa para tantear acuerdos

Hacemos ahora un recorrido por el kiosko para consultar las portadas de la prensa de este lunes. Recopilamos las siguientes noticias:

– En El Mundo: Entrevista con Alfonso Alonso, presidente del PP vasco. "Si Pablo Casado no me hubiera dado su apoyo yo no sería el candidato", asegura sobre su candidatura a las elecciones vascas. Fue un dirigente muy relevante en la época de Rajoy y algunos le han querido pasar factura, pero ha resistido.

– En El País: Cinco juicios por corrupción acorralan al PP. La Audiencia Nacional se prepara para juzgar la caja b de Bárcenas, las tramas de Boadilla y Arganda, los amaños en la visita del Papa a Valencia y la implicación de Camps.

– En El Independiente: Álvarez de Toledo pierde apoyos en Génova que ponen en cuestión su continuidad. Sobre la mesa están nombres como el del Pablo Montesinos para la portavocía del Grupo Popular en el Congreso.