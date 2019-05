Ortega Smith escribió un artículo alabando a la Falange en el 50 aniversario de la muerte de Primo de Rivera

Javier Ortega Smith, diputado por Vox y candidato de esta misma formación al Ayuntamiento de Madrid, firmó un artículo titulado 'No olvidar' y conmemorando el 50 aniversario de la muerte de José Antonio [Primo de Rivera], Ramiro Ledesma, Julio Ruiz de Alda y Onésimo Redondo. El documento, adelantado por La Marea, fue escrito en 1986 en el Boletín Así (Ciudad Lineal. FE-JONS), según apuntan desde este medio.

En el texto realiza una alabanza a la doctrina falangista, llegando a asegurar en primera persona del plural que "cuando sea conocida por el pueblo español" tendrán "las filas más compactas y nutridas que hayan podido imaginar jamás". Este escrito termina con la frase "Arriba España".

"No podemos olvidar el pasado de la Falange, no podemos olvidarnos de aquellos momentos de elaboración de nuestra doctrina momentos en los que nuestros mejores José Antonio, Onésimo, Ramiro, Julio, (sic) crearon la doctrina más joven y grande de Europa, momentos en los que dieron su vida, sus esfuerzos, momentos en los que ser falangista significaba tener que dejarlo todo el trabajo, los amigos", comienza planteando el secretario general de Vox en un artículo publicado bajo el título No olvidar y suscrito por Javier Ortega Smith Molina. En 1986 el dirigente de la formación de extrema derecha tenía 18 años.

La polémica surge un día después de que el propio Ortega Smith dijese, en referencia a las investigaciones periodísticas sobre el pasado de los candidatos de Vox, que "toda persona que tenga antecedentes penales o un pasado político totalitario evidentemente serán apartadas". "Les agradezco su trabajo porque nos ayuda a cribar y sanear nuestras candidaturas", dijo a los periodistas. "Lo han hecho hasta mejor que nosotros", añadió.

Alabó la doctrina franquista

Tras varios párrafos alabando la doctrina falangista, el diputado de la formación de extrema derecha anima a sus "camaradas" a gritar "una y mil veces, José Antonio , Onésimo, Ramiro, Julio, ¡presentes!". "Pero igual que le recordamos sabemos que solo seremos digno de su recuerdo, cuando continuemos su obra con la misma ilusión, esperanza y sacrificio, con ellos la comenzaron (sic)", continúa reseñando.

A su vez en este artículo critica que durante la dictadura modificase los principios de la Falange. "Como nunca olvidaremos los cuarenta años de franquismo que deformareon (sic) nuestra doctrina de tal manera que la hicieron irreconocible", apunta, llegando a asumir en esas líneas las tesis de Primo de Rivera como propias. Ortega Smith consideró en aquella época que el "trabajo" y el "sacrificio" de sus compañeros de militancia "fue aprovechado por las minorías de siempre". A esta reflexión añade una advertencia: "Esos cuarenta años no los olvidaremos". A pesar de este aviso, asegura que no se pueden permitir quedarse a "contemplar el pasado".

"La Falange, (sic) pesca lo que muchos vaticinaron. Ha sabido levantar con la misma esperanza, con la misma ilusión, con el mismo espíritu revolucionario, pese a cuarenta años de letargo la (…) [incomprensible] roja y niegra (sic) que se levantara un 29 de octubre de 1.933 en un teatro de Madrid", continúa relantando, aludiendo de esta manera a la fecha en la que se fundó este partido.

Además, realiza un alegato para defender que los principios de esta formación no están obsoletos, cuando se celebra el 50 aniversario de la muerte de José Antonio. "Son precisamente las derechas o las izquierdas con su (sic) más de cien años las que nos llaman antiguados (sic) y es simplemente camaradas por que (sic) saben que Falange, pese a tanto medio de desinformación, cuando sea conocida por el pueblo Español (sic) en especial por la juventud, tendremos las filas más compactas y nutridas que hayan podido imaginar jamás", apunta.

El texto firmado por Ortega Smith ocupa un poco más de la mitad de una hoja, la otra parte, está decorada con las flechas de la Falange, los rostros de los cuatro falangistas citados por el autor y un destacado en el que se lee en mayúsculas "50 años del fusilamiento de: José Antonio, Ramiro Ledesmo y Ruiz de Alda y de la muerte de Onésimo Redondo. ¡Presentes!".

De esta forma, el secretario general de Vox pone el broche a su texto, animando a sus lectores a hacer cada día "poco a poco, distrito a distrito, pueblo a pueblo, español a español, sin extremismos, sin nostalgias, sin perezas, ni temores, la España de la Patria y el Pan y la Justicia". "Hasta que sepamos ganar para España, este pueblo, esta juventud, y esta idea", añade. "Arriba España", finaliza reseñando en el texto, también en mayúsculas y con tres exclamaciones.

Esta redacción ha tratado de contactar con Ortega Smith, sin haber recibido respuesta por el momento.