El PP se lanza a un pacto con Vox: "Es una grandísima oportunidad que no vamos a dejar pasar"

El PP está dispuesto a pactar con la extrema derecha de Vox para "liderar una mayoría alternativa de cambio a Susana Díaz". "Es una grandísima oportunidad que el PP de Pablo Casado no va a dejar pasar", ha dicho el secretario general de los populares en una entrevista en RNE. Los conservadores ya incluyen a los de Santiago Abascal en el bloque "de cambio" y, pese a que no han sido la lista más votada, se erigen en ganadores y mandan un mensaje a Ciudadanos: "Esperemos que los partidos no malogren lo que han decidido los andaluces".

Entre los planes del PP no está, en ningún caso, responder al llamamiento de Susana Díaz de agrupar a los "partidos constitucionalistas" para impedir el avance de la extrema derecha. El candidato a la Junta, Juanma Moreno, ha tildado la propuesta como una "maniobra desesperada". "Lo que no puede pretender es que ellos sí puedan pactar con independentistas como el señor Torra y los batasunos, y yo no pueda pactar con el partido donde milita Ortega Lara", ha sentenciado en una entrevista en COPE.

Ahora que les dan los números integrando a Vox, la estrategia del PP pasa por desnaturalizar la esencia de extrema derecha de los de Santiago Abascal. Sin medias tintas, Moreno Bonilla ha aceptado iniciar una relación "fluida y sincera" con Vox para ver "hasta dónde se puede llegar" y ha reivindicado al partido de Abascal como una fuerza "legítimamente democrática", como "todas" las que se han presentado a las elecciones, ha justificado. En la entrevista en COPE, ha señalado en este sentido que se pueden tener "visiones distintas de entender la sociedad y de dar soluciones" pero "todas" las formaciones están "capacitadas" para encontrarse en "puntos" que supongan ese cambio que "desean ardientemente" los andaluces.

A las preguntas de si son un "peligro", el secretario general García-Egea ha remitido en Las Mañanas de RNE al "peligro de los partidos que pactan con Puigdemont" y ha lanzado su artillería especialmente contra Podemos. "Son partidos como Podemos, que blanquean el separatismo en Catalunya".

"El partido que no entienda la importancia del momento que vivimos tras 40 años, los ciudadanos se lo van a hacer pagar caro", ha remachado García-Egea en referencia a Ciudadanos, que no confirma si apoyaría un pacto con Vox pero tampoco lo descarta. "Son decisiones que aún no hemos tomado", ha apuntado el candidato Juan Marín, que sí ha recogido el guante de la unión de "constitucionalistas" propuesta por el PSOE.

Ese sería el escenario ideal para la formación naranja, ya que les evitaría la incómoda posición de compartir pacto con Vox. Por eso, Juan Marín ha pedido "generosidad" y "humidad" a Susana Díaz. "Que se lo plantee, a lo mejor es ella la que tiene que apoyar a un gobierno de Ciudadanos".

Mientras Ciudadanos trata de apelar a Susana Díaz y Pablo Casado, el PP descarta de plano un posible apoyo a una investidura de Juan Marín. "No es algo discutible, en democracia hacen falta criterios y en el orden del cambio hace falta criterio, y el criterio es que quien lidera ahora mismo el bloque de cambio es el PP-A porque es el preferido", ha señalado Moreno Bonilla, que ha reivindicado la "legitimidad" del PP "ordenar la transición hacia el cambio" de la Junta andaluza.