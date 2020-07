Pablo Iglesias: "Todavía no he logrado convencer a Pedro Sánchez del impuesto a las grandes fortunas"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado este viernes que los Presupuestos Generales del Estado se pactarán con los partidos de la investidura y que, aunque se puedan establecer "acuerdos puntuales" con partidos como Ciudadanos, "la matemática parlamentaria es la que es". Iglesias ha sostenido que la derecha no ha querido alcanzar un acuerdo en la comisión parlamentaria de reconstrucción, en la que han ofrecido "propuestas transversales". Y ha insistido en que no renuncia al impuesto a las grande fortunas que Unidas Podemos y el PSOE sí han descartado en dicha comisión: "¿He logrado convencer a Pedro de esto? Todavía no".

Sobre el giro del juez en la investigación del robo del móvil de Dina Bousselham, el secretario general de Podemos ha dicho que hay un intento de cerrar todo el caso Villarejo y que "se vayan de rositas" los supuestos implicados en las "cloacas" policiales y en su "dimensión mediática".

El vicepresidente segundo ha concedido una entrevista a RNE en la que ha puesto como ejemplo la actitud de los empresarios frente a la de la derecha política. Iglesias ha señalado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha "avanzado en el desmontaje de la reforma laboral con diálogo social". "Hemos subido el SMI a 950 euros y hemos protegido los salarios con los ERTE. Todo con acuerdos con sindicatos y patronal", ha apuntado.

Este mismo viernes, el Gobierno sellará un nuevo acuerdo con CCOO, UGT y la CEOE, de quienes ha aplaudido que "defienden el país por encima de las ideas". "Para los empresarios, no somos el Gobierno ideal, pero hay cuestiones más importantes", ha añadido.

"Esto no lo está demostrando la derecha", ha lamentado Iglesias. "En la comisión de reconstrucción hemos hecho propuestas transversales que defienden gobiernos de diferentes signos", ha dicho, para zanjar: "La estrategia de la derecha tiene más que ver con la crispación y con la mentira. Nos gustaría que hicieran una reflexión y arrimen el hombro".

Pablo Iglesias también ha reconocido la debilidad de Unidas Podemos en el Gobierno por la diferencia de representación parlamentaria con el PSOE (120 frente a 35 diputados). "Hemos conseguido muchas cosas, pero no todas", ha asegurado. Preguntado expresamente por los impuestos, Iglesias ha defendido que hay un "acuerdo en la coalición en que la desventaja fiscal se tiene que reducir", pero que no coinciden en cómo. "Nosotros pensamos que el impuesto a las fortunas sería un instrumento de eficacia y que esa minoría estaría encantado de arrimar el hombro", ha dicho. "¿He logrado convencer a Pedro de esto? Todavía no", ha reconocido, para zanjar: "No es la primera vez que hemos partido de posiciones distintas y, dialogando, hemos llegado a posiciones interesantes".

Iglesias también ha limitado los acuerdos parlamentarios con Ciudadanos a cuestiones "puntuales". "Han actuado con responsabilidad, pero no hay que engañar a la gente. Este Gobierno se construye sobre la base de un acuerdo de Gobierno progresista incompatible con planteamientos de Ciudadanos", ha señalado.

"Creo que le bloque de la investidura será el de los Presupuestos", ha vaticinado. Iglesias ha recordado que Ciudadanos "gobierna con PP y Vox". "Conocemos sus políticas de privatizaciones y desmantelamiento de los servicios públicos. ¿Es viable un entendimiento? Yo creo que no, porque la matemática parlamentaria es la que es", ha añadido. "Nosotros no vamos a renunciar ni a una coma del acuerdo de Gobierno", ha comprometido Iglesias. Por lo tanto, ha dicho, "al final el único acuerdo posible para será el de la investidura".

El vicepresidente social ha reconocido que "será difícil y complicado" negociar el apoyo de ERC y que habrá "momentos de altibajos, tensión y presiones". "Pero los votantes de ERC son progresistas. Encontraremos un entendimiento", ha previsto. Este acuerdo "implicará hablar de muchas cosas", aunque no ha especificado a qué se refiere. El diálogo, ha dicho, será "con Bildu también. Y con el PNV, que es un partido conservador".

Cerrar el 'caso Villarejo'

Buena parte de las preguntas de la entrevista han estado relacionadas con la pieza judicial que investiga el robo del móvil de una excolaboradora de Iglesias en 2015 y su posterior aparición de una copia de su contenido íntegro en uno de los ordenadores del excomisario José Manuel Villarejo, multiinvestigado por la Audiencia Nacional en el marco de la macrocausa Tándem. Parte del contenido de dicho móvil apareció publicado en diferente medios de comunicación.

Iglesias ha respondido sobre el giro de la investigación que ha dado el juez, quien ha quitado a Iglesias la condición de "perjudicado" y ha iniciado pesquisas para determinar su papel en la inutilización de una de las copias del contenido, que le fue entregada por el presidente del Grupo Z.

Iglesias ha rechazado que fuera la propia Busselham quien remitiera el contenido del móvil, como ha insinuado el juez ya que, ha recordado, entre el contenido intervenido a Villarejo había "fotos íntimas" suyas y que dichas imágenes "han estado en El Mundo, en OkDiario, El Confidencial y lo han tenido miembros de la policía patriótica".

"Buscaban un delito y no lo encontraron. Pretendieron un escándalo sexual y no consiguieron que Interviú publicara las fotografías", ha dicho. "Es evidente quién es perjudicado. Tenemos una estructura policial que se ha dedicado a mentir sobre Podemos, a acusarnos de financiación ilegal y de todo tipo de delitos sin más trascendencia, pero que se traducían en horas de televisión y radio para perjudicarnos y que no llegáramos al Gobierno", ha añadido. Iglesias ha negado que pueda ser imputado: "No concibo esa posibilidad. Sería el mundo al revés. ¿Pero qué es esto? Le roban el móvil, se distribuyen copias, lo que sale del móvil se usa contra Unidas Podemos y ahora somos acusados?".

"Estamos ante un nuevo intento de debilitar al Gobierno, de sacar a Unidas Podemos creando un ambiente que estamos viendo todos", ha dicho sobre la publicación de informaciones que acusan al fiscal del caso de connivencia con la acusación particular que representa Podemos.

"Algunos pretenden decir que Villarejo es un invento de Podemos", ha sostenido, para añadir que "parece que algunos quieren que Villarejo, Inda, Fuentes Gago y Pino se vayan de rositas".

Iglesias ha aceptado acudir al Congreso a dar explicaciones, como ha solicitado Vox. Pero en el marco de una comisión de investigación "en las que todo el mundo pueda hacer todas las preguntas" y a la que vayan "Soraya Sáenz de Santamaría, Villarejo, Fernández Díaz, Pino, Fuentes Gago, Zoido y Rajoy, que era presidente cuando su Gobierno montó las cloacas. A Inda y a los que mintieron".

¿El presidente está preocupado?, le han preguntado."No tiene la más mínima preocupación más allá de la dimensión mediática", ha respondido. ¿Le ha mostrado su apoyo?, le han cuestionado. "Solo faltaría", ha dicho. En otra entrevista este jueves, Pedro Sánchez sostuvo que existe "una campaña de acoso y derribo" contra el Ejecutivo.