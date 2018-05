Pablo Iglesias, tras hablar con el PNV: "Percibo que la moción va a salir"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este martes que considera posible el éxito de la moción de censura contra Rajoy: "Percibo que va a salir, el ambiente señala que van a votar a favor todos los que deben votar a favor", ha asegurado en el Congreso. El dirigente de Podemos, que ha evitado desvelar el contenido de sus conversaciones con otros grupos políticos, ha realizado estas declaraciones después de que haya hablado recientemente con dirigentes del PNV.

"Creo que va a salir adelante con los apoyos evidentes, los apoyos nuestros, con el apoyo de los grupos catalanes y con el apoyo del PNV. Pregúntenselo a ellos, pero yo creo que va a salir", ha insistido Iglesias. Preguntado sobre por qué cree que los nacionalistas vascos respaldarán la moción, el líder de Podemos ha apuntado: "esa pregunta se la tienen que hacer al PNV pero yo creo que van a votar a favor". Cuando se le ha preguntado directamente si Andoni Ortúzar le había confirmado su voto a favor, ha evitado desvelar la conversación con el líder del PNV.

Iglesias ha recordado que en las últimas horas ha hablado "con todo el mundo" pero ha considerado que ahora le toca "esperar" para ver qué dice Sánchez el jueves. "Ojalá en la votación del viernes haya 176 diputados para echar al PP del Gobierno", ha insistido.

También ha vuelto a insistir en que, si fracasa la moción de Sánchez, su grupo hablará con Ciudadanos para presentar otra que permita convocar elecciones. Pero ha insistido en que cree que la del PSOE "no va a fracasar y no va a ser necesario". "Tenemos claro que no tiene sentido ponernos a trabajar sobre esa hipótesis". Preguntado sobre la posibilidad de que Mariano Rajoy presente su dimisión antes de que se vote la iniciativa socialista, Iglesias ha considerado que "sería una jugada sucia", y ha descartado la hipótesis de que el jefe del Ejecutivo sea sustituido por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Sobre la intención de que Sánchez forme gobierno en solitario, sin incluir entre sus ministros a miembros de Unidos Podemos o de otras formaciones, Iglesias ha afirmado no saber sé cómo se construye un Gobierno estable con 84 diputados. "Yo creo que sería más sensato un Gobierno más amplio que al menos tuviera el respaldo parlamentario de 156 diputados y que asumiera tres elementos claves en su agenda: primero, limpieza regeneración de las instituciones, hay que sacar al PP y poner fácil el trabajo de los jueces para que los culpables de corrupción vayan a la cárcel; dos, una agenda social que implica en primer lugar desbloquear todas las medidas parlamentarias que ha bloqueado el PP a través de la Mesa del Congreso; y en tercer lugar, diálogo para resolver la cuestión territorial que no se puede resolver mediante el Estado autonómico", ha dicho.