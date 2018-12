Sánchez le recuerda a Casado que la prisión permanente revisable no ha evitado el crimen de Laura Luelmo

El hallazgo del cuerpo sin vida de la joven zamorana Laura Luelmo el pasado lunes en Huelva ha centrado este miércoles el debate entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, que han protagonizado un nuevo enfrentamiento en el Congreso de los Diputados sobre la necesidad de mantener la prisión permanente revisable.

Casado ha aprovechado su intervención en el Pleno durante la sesión de control al Ejecutivo para defender la polémica medida a pesar de que su pregunta sobre Catalunya nada tenía que ver con el asunto. "Hacemos un llamamiento a todos los grupos para que no deroguen la prisión permanente revisable. Es la mejor fórmula para evitar la reincidencia y para que los asesinos y violadores sigan en la cárcel", ha considerado, después de mostrar su apoyo a la familia de Luelmo.

Sánchez también ha utilizado su turno de respuesta para recordar al líder del PP que la prisión permanente revisable "está en vigor" y "no ha evitado" que se produzca la muerte de la joven zamorana. El presidente del Gobierno ha dejado claro que el Ejecutivo no tiene previsto derogar la medida hasta conocer qué dice al respecto el Tribunal Constitucional y ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará medidas próximamente "para reforzar la seguridad de las mujeres".

A continuación, Casado ha confiado en que al "asesino" de Luelmo "se le condene por la prisión permanente revisable para que no reincida". El líder del PP realizaba esta afirmación a pesar de que el supuesto crimen de la joven no está esclarecido y de que aún no haya ninguna imputación judicial contra el detenido.

La actitud del presidente de los populares ha enfadado al conjunto de los partidos de izquierda. El hartazgo lo explicaba durante su turno de pregunta la diputada de Unidos Podemos Ione Belarra: "Lo que ha hecho hoy el señor Casado con el asesinato de Laura Luelmo es absolutamente infame. Es como si los vendedores de armas cada vez que hay un asesinato recomendaran que todo el mundo llevara pistolas. Basta ya. Déjenos en paz a las mujeres porque no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable. Lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten".

La parlamentaria ha recibido un cerrado aplauso por parte de los diputados tanto de su grupo como del PSOE y otras formaciones de izquierda.