Sánchez retoma los mítines presumiendo de la labor del Gobierno en la crisis de Catalunya y atizando a los "radicalismos"

"Estamos restaurando el orden público, poniendo en cintura a los violentos y protegiendo a la sociedad catalana de los violentos y lo estamos haciendo solos" El presidente en funciones dice en un acto del PSOE que no pretende hablar con Torra hasta que él "no hable primero" con la parte de Catalunya no independentista