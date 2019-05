Soraya Rodríguez (Cs): "No podemos permitir que la imagen de España sea denigrada continuamente en el exterior"

Soraya Rodríguez (Valladolid, 1963) dejaba el acta de diputada del PSOE el pasado 5 de marzo y el 2 de abril era presentada por Albert Rivera en Madrid como integrante de la lista de Ciudadanos a las elecciones europeas del 26 de mayo. Rodríguez, exportavoz socialista en el Congreso, exsecretaria de Estado de Cooperación con José Luis Rodríguez Zapatero, argumenta su entrada en la candidatura de Ciudadanos por la actitud de Pedro Sánchez con los independentistas: "Quienes han dado un golpe de Estado te dan los votos en una moción de censura, y luego te exigen contraprestaciones".

Rodríguez ya estuvo en Bruselas como eurodiputada entre 1999 y 2004, y ahora aspira a volver como número tres de la lista –las encuestas dan a Ciudadanos en torno a diez eurodiputados–.

¿Por qué ahora Europa?

Tengo una experiencia europeísta, formé parte del Parlamento Europeo en 1999-2004 y en esta última legislatura mi trabajo ha estado centrado en la UE, como presidenta de la comisión mixta. La propuesta de Ciudadanos y Albert Rivera y Luis Garicano, me hizo pensar que podía defender lo que creo que necesita Europa en el proyecto de Ciudadanos.

¿Por qué en Ciudadanos y no el PSOE?

La decisión de darme de baja del PSOE es previa. He mantenido durante los últimos cuatro años una posición muy clara en lo ideológico de por donde debía transitar el PSOE en un momento clave para nuestro futuro. Tras el golpe de Estado institucional que el independentismo secesionista planteó al ordenamiento jurídico constitucional, yo formaba parte de una buena parte del partido socialista que pensaba que no podíamos hacer depender la gobernabilidad de un país en aquellos que habían decidido romper nuestra estructura territorial y nuestro marco constitucional. No solamente no pactar, sino no contar con sus votos, por la convicción profunda de que el secesionismo independentista, el nacionalismo identitario catalán, posiblemente no pediría nada para apoyar, como finalmente lo hizo en una moción de censura.

Pero que una vez que te haces rehén de sus votos, acaban pidiéndolo todo, como finalmente se vio en aquella triste negociación presupuestaria donde el Gobierno estaba dispuesto a comprar parte de la lógica nacionalista de crear espacios de diálogo al margen de las instituciones democráticas, como esa mesa de partidos excluyente, porque los partidos constitucionalistas como Ciudadanos y el PP no estarían. Y estaban también dispuestos a comprar la presencia de la figura de un tercero, llámese relator, mediador internacional, que supone que efectivamente hay dos partes en igualdad de condiciones, dos entidades soberanas que necesitan negociar con la presencia de un tercero.

Eso me parecía que había llevado al partido socialista a una deriva en relación con la política territorial que yo no quería seguir compartiendo. Me parece que es una cuestión esencial compartir el modelo de país, porque si no compartes ese modelo de país es muy difícil negociar políticas para ese país.

Por lo tanto, el paso fue claro. Fue previo, y después vino lo segundo, poder formar parte como independiente de este proyecto de ciudadanos europeístas.

En un momento crítico en nuestro modelo de país, la respuesta política al secesionismo catalán no puede ser poner en cuestión cuál es nuestro modelo de Estado. España no es una nación de naciones, no es un conjunto de naciones iguales, sino que es una nación de ciudadanos iguales, y tenemos que trabajar por preservar nuestro modelo territorial.

El otro, en el debate de la Sexta, el número uno de su lista, Luis Garicano, defendió la reforma de la euroorden, incluso vinculaba el voto de Ciudadanos al comisario de Justicia a que se comprometiera con su reforma, lo cual tiene mucho que ver con Carles Puigdemont. ¿Hasta qué punto la agenda catalana está introduciendo en el debate de las elecciones europeas?

Hay dos agendas. El independentismo soberanista ha marcado ya desde hace tiempo dos agendas: una nacional una en España y otra en la comunidad internacional. Llevan tiempo utilizando todas las instituciones internacionales de las que forman parte para una estrategia de internacionalización del procés y colocar en la comunidad internacional la imagen de una España antidemocrática, de una España que no es democrática y que es un país opresor, que oprime a otra entidad soberana de las mismas condiciones que España y que por lo tanto genera un conflicto. Y como en cualquier conflicto internacional, como ellos lo califican, necesitan el apoyo de la mediación internacional.

Es esa agenda de internalización del conflicto, uno de los elementos que estamos absolutamente dispuestos a combatir de forma mucho más clara de lo que se ha hecho hasta ahora. No podemos permitir que la imagen de España, la imagen de una gran democracia muy consolidada con un Estado de derecho e instituciones democráticas muy fuerte sea utilizada denigrada continuamente en el exterior.

Creemos en el espacio Schengen, vamos a defenderlo, pero no podemos permitir que un espacio de libre circulación sea utilizado por aquellos que quieren eludir la acción de la justicia de los Estados miembros, con en este caso sido con Puigdemont, una persona que además ha utilizado su posición de privilegio como president de la Generalitat para huir de la acción de la justicia.

Y la euroorden debe ser modificada, debe responder de una forma más automática, porque el Estado que reclama es un Estado garantista y la persona que es reclamada tiene absolutamente preservadas sus libertades, su defensa ante cualquier tribunal de la Unión Europea. Para nosotros es una cuestión vital, y creo también que debe serlo para el resto de fuerzas políticas: una acción concertada por parte de todos los eurodiputados españoles en este sentido conseguiría realmente el objetivo de que la euroorden sea reformada en esta legislatura.

¿Existe consenso sobre esto en la familia política Ciudadanos, ALDE? La actual comisaria de Justicia es de ALDE y no ha impulsado la reforma.

Tenemos que conformar acuerdos y convencer a todos nuestros colegas europeos de que esta reforma es absolutamente necesaria. Estamos planteando una reforma de un instrumento muy importante para preservar el espacio de Justicia e Interior de la Unión Europea ante una situación concreta, lamentable, que nos ha pasado, pero en beneficio de toda la Comunidad Europea y de todos los países que la conforman.

Pero la capacidad es limitada. En 2014 el PSOE no voto a Miguel Arias Cañete como comisario ni a Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión. Y los dos lo han sido.

La posición de Ciudadanos es muy clara muy firme, y tiene como objetivo trabajar durante los próximos cinco años para la reforma.

¿Defienden mayores capacidades del Parlamento, entonces?

El Parlamento Europeo es una institución clave, y además es la institución que representa la democracia directa. Ha ido alcanzando poco a poco mayores competencias en algo que es esencial, la elaboración de leyes.

Nosotros pensamos que tenemos que seguir avanzando, y por eso planteamos que el Parlamento pueda tener iniciativa legislativa. El Parlamento Europeo tiene capacidad legislativa, pero la iniciativa sólo la tiene la Comisión.

¿Y la idea de listas paneuropeas para las elecciones?

Ciudadanos ha ha sido uno de los partidos que ha defendido de forma más clara las listas transversales y la necesidad también de que hubiera un único candidato el candidato, en esta necesidad de acercar las instituciones comunitarias y la política comunitaria a la ciudadanía.

Hay que despejar un poco la selva burocrática y acercar las instituciones a la ciudadanía es decir que todos los europeos y las europeas en las elecciones europeas sepan quién es el candidato de una fuerza política.

Sin embargo, ALDE presentó siete candidatos.

Una vez que no salieron las propuestas de las listas transversales, se planteó una posibilidad de un abanico de personas muy significativas, entre las que estaba Luis Garicano, nuestra cabeza de lista.

¿Cree que el presidente de la Comisión saldrá de los spitzenkandidaten? ¿De los candidatos designados por las familias políticas?

Somos conscientes de que las reglas de juego en esta nueva legislatura van a cambiar radicalmente, porque es verdad que tradicionalmente han sido los dos grupos mayoritarios de la Cámara, el Partido Popular Europeo y el Partido de los Socialistas Europeos, los que como dos fuerzas mayoritarias han jugado al reparto de los grandes cargos de los grandes puestos representativos de las tres instituciones comunitarias: Parlamento, Consejo y Comisión.

Indudablemente esa geometría política en el próximo Parlamento ya no va a ser la mismo. ALDE va a tener una posición mucho más importante, y nuestra asociación con el grupo parlamentario del presidente francés, Emmanuel Macron, nos hará tener un grupo mucho más numeroso y decisivo. Los demócratas liberales tendrán una posición definitiva para la elección de puestos decisivos en la próxima legislatura.

Pero el sistema de elección del candidato, ¿llegará hasta el final como con Juncker en 2014 o al final serán los gobiernos en el Consejo los que elijan a otro, un Michel Barnier, Josep Borrell o Mark Rutte, por ejemplo?

Desde luego vamos a intentar que no sea así, vamos a intentar que las personas que salgan sean aquellas que previamente se han colocado como candidatos a presidir la Comisión por cada uno de los partidos.

En el debate de los spitzenkandidaten dijo Timmermans que hay que buscar alianzas "de Tsipras a Macron", rompiendo también con el equilibrio desde la Segunda Guerra Mundial entre democristianos y socialdemócratas en Europa. ¿Cree posible que al final el presidente de la Comisión pueda no ser tanto el que gana como el que consiga más mayorías en el Parlamento Europeo?

El Parlamento Europeo es la casa del consenso, de las alianzas y del entendimiento. No puede ser de otra manera cuando conformas una realidad plurinacional de 27 países, contando con el Brexit.

Tiene que haber necesariamente entendimiento, diálogo y consenso entre todas las fuerzas políticas, incluso mucho más porque los europeístas son quienes están llamados a entenderse. Y habrá un trabajo conjunto desde los verdes, liberales, socialdemócratas y buena parte del Partido Popular Europeo, porque hay algunas fuerzas políticas que forman parte del Partido Popular Europeo que no son europeístas. Estamos obligados a trabajar y a entendernos y a conformar acuerdos y mayorías.

En este sentido, no sería tanto la idea de Timmermans, que miraba más al centro y a la izquierda.

Yo creo que estamos llamados a intentar entendernos las fuerzas políticas europeístas para convertir esta legislatura en una legislatura de avances y de reformas. En la primera parte de la legislatura vamos a tener que decidir dos expedientes muy importantes, sobre todo el de las perspectivas financieras el Marco Financiero Plurianual: fijar asignaciones presupuestarias concretas para políticas muy importantes de cohesión fondos de desarrollo regional, la Política Agrícola Comunitaria, los fondos de innovación... Por lo tanto, hay que hay que buscar grandes acuerdos.