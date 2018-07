Valtonyc, en libertad provisional hasta que la justicia belga decida sobre su extradición

La justicia belga ha decidido dejar en libertad provisional al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, Valtonyc, hasta que decida sobre la orden internacional de búsqueda y captura dictada por la Audiencia Nacional tras su huida a Bélgica el 23 de mayo para evitar su ingreso en prisión. Valtonyc ha comparecido este jueves ante el tribunal belga que deberá decidir sobre su extradición. Hasta entonces, el juez ha dejado al rapero en libertad sin medidas cautelares.

Así lo ha anunciado Simon Bekaert, uno de sus abogados, en Twitter, donde ha apuntado que estos tribunales consideran que "no es necesario que quede bajo custodia policial". Bekaert ha subrayado que la decisión sobre la extradición se tomará más adelante, aunque no ha especificado fechas. "Mientras tanto, será libre en suelo belga", ha añadido.

Another day, another case. This morning #Valtònyc presented himself for the Belgian judge of instruction due to EU arrest-warrant Spain issued. Judge ruled no need to put him in police custody. Another judge will rule over the extradition later. Meanwhile free on Belgian soil.