Vox roza los 60 diputados, el PSOE se mantiene y Unidas Podemos sube respecto a las elecciones de noviembre

Vox es el partido que mejor ha rentabilizado políticamente los meses que han transcurrido desde las elecciones generales. El partido de Santiago Abascal está más de un punto por encima de los resultados del 10 de noviembre y roza los 60 diputados, según el barómetro de abril elaborado por Celeste-Tel para eldiario.es.

Pero esa encuesta también arroja malas noticias para la formación de extrema derecha. Aunque sus resultados son mejores que hace cinco meses, Vox cae respecto al resultado del barómetro de febrero, cuando alcanzó su máximo, y hay un indicador que explica esa bajada: ha pasado de ser el partido que mejor fidelizaba a sus votantes a caer por detrás de PSOE y Unidas Podemos.

La encuesta de abril de Celeste-Tel muestra también que, desde las generales, el PSOE logra mantener sus apoyos, Unidas Podemos mejora sus resultados y el PP desciende ligeramente. Ciudadanos se mantiene respecto al 10N, aunque la formación que ahora dirige Inés Arrimadas ha logrado recuperarse del bajón que le dieron las últimas encuestas.

El sondeo refleja que de todos los partidos que concurrieron a las elecciones generales, Vox es el que presenta un mayor incremento de sus apoyos. La formación de extrema derecha pasa de conseguir el 15,1% de los votos a subir hasta el 16,3%. Traducido en escaños, Santiago Abascal aumentaría su grupo parlamentario de 52 a 58 diputados.

Sin embargo, el barómetro –realizado entre los días 1 y 7 de abril– muestra que la crisis del coronavirus le está pasando factura a pesar de sus esfuerzos por rentalibilizarla políticamente. Respecto a la última encuesta realizada en febrero, cuando alcanzó su techo, la formación retrocede tres décimas y pierde un escaño.

Vox ha ganado una pequeña parte de esos apoyos durante estos meses gracias a la caída del PP. La formación que dirige Pablo Casado baja tres décimas desde las elecciones de noviembre –del 20,8% al 20,5%–, lo que repercute en la pérdida de cuatro escaños, hasta situarse en los 85 si ahora se repitieran elecciones. A pesar de ello, el PP consigue recuperarse un poco respecto a la proyección elaborada por Celeste-Tel el pasado mes de febrero. Entonces, poco antes de que estallase la crisis del coronavirus, Casado había caído hasta el 20,2%.

El bloque de la derecha lo cierra Ciudadanos, que mejora en una décima sus resultados de noviembre aunque pierde un diputado. Eso sí, el partido que ahora lidera Inés Arrimadas –y que ha virado su estrategia de oposición durante la crisis del coronavirus– consigue recomponerse de la caída experimentada en los últimos sondeos y recupera siete décimas respecto a febrero.

El PSOE se mantiene y Unidas Podemos sube

El barómetro muestra la foto fija de los apoyos a los partidos de la coalición de Gobierno tres meses después de la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas se mantienen estables: si en noviembre se alzaron como ganadores de las elecciones con el 28% de los votos, ahora repetirían perdiendo tan solo una décima. No obstante, el reparto territorial de los apoyos varía y esa mínima caída se refleja en la pérdida de dos escaños, hasta los 118.

Sus socios de Unidas Podemos traducen la entrada en el Gobierno en un aumento de votos. El sondeo muestra que si las elecciones se repitieran ahora mismo, el partido de Pablo Iglesias subiría del 9,8% del 10N al 10,5%. Son siete décimas más que, sin embargo, solo les permitirían sumar un diputado más. En cuanto a sus socios electorales, En Comú Podem sube una décima –y un diputado– mientras En Común, la marca gallega, se mantiene. En total, el grupo confederal conseguiría 37 diputados.

Los dos partidos de Gobierno apenas notan el desgaste de la crisis del coronavirus, según Celeste-Tel. La crisis que afrontan desde el Ejecutivo solo ha restado dos décimas al PSOE –respecto al barómetro de febrero– y Unidas Podemos incluso mejora sus resultados. Con la suma de sus socios, sube en dos décimas respecto a hace un par de meses.

El resto de partidos no experimentan grandes cambios respecto a las elecciones. Esquerra Republicana de Catalunya gana una décima y mantiene sus 13 asientos en el Congreso; Junts Per Catalunya igual, suma un 0,1% pero continúa con ocho escaños. PNV y EH Bildu también experimentan cambios mínimos en sus apoyos que no repercuten en variaciones de diputados. La CUP se mantiene igual.

En los partidos pequeños es Más País el único que presenta una variación más significativa respecto a los comicios de noviembre. La formación que creó Íñigo Errejón se deja ocho décimas en estos meses y perdería un diputado.

El barómetro evidencia otro mal dato para Vox. Aunque el partido mejora considerablemente sus resultados frente a los obtenidos en las elecciones, los de Abascal pierden el primer puesto en cuanto a fidelidad de voto. Hasta ahora, quienes habían apoyado a la extrema derecha lo continuaban haciendo en casi un 96%; en el barómetro de abril esa cifra cae hasta queda ligeramente por encima del 90%.

Así, son Unidas Podemos y las confluencias los partidos que mejor porcentajes tiene en cuanto a fidelidad de sus votantes. Un 94,5% de los que apostaron por ellos en noviembre lo volverían a hacer ahora en caso de repetición electoral. Según los datos de Celeste-Tel, el PSOE retendría al 90,5% de sus votantes, el PP al 84,1% y Ciudadanos tan solo al 77,4%.

En cuanto a las cifras de abstención, el sondeo muestra que esta continúa al alza desde las elecciones. Si el 10N fue de 33,8%, ahora se dispararía hasta el 37,8%.