La Asamblea de Ceuta reprueba a la senadora de Vox por exigir el alta hospitalaria de un enfermo marroquí vegetativo

CEUTA, 15 (EUROPA PRESS)

La Asamblea de Ceuta ha acordado este martes la reprobación de la senadora por la ciudad autónoma de Vox, Yolanda Merelo, por la "crueldad y sangre fría" con la que, según la propuesta formulada por el portavoz de Caballas, Mohamed Ali, obró como parlamentaria nacional al acusar en una pregunta por escrito al Gobierno central a un enfermo marroquí hospitalizado de "negarse a abandonar" su habitación cuando el paciente está en realidad, según le recordó el Ministerio de Sanidad, "en estado vegetativo".

El diputado localista, que ha recibido el apoyo a su iniciativa del PSOE, el MDyC y los dos diputados no adscritos que hasta enero formaban parte del Grupo Parlamentario de Vox, ha recordado que Merelo llegó a divulgar hasta el número de la habitación que ocupa esa persona, atropellada en 2015 en Ceuta sin que se detuviese nunca al responsable, y a afirmar que "comparte una habitación del Hospital Universitario con su madre [que duerme en un colchón en el suelo] a modo de residencia".

"Una persona que es capaz de actuar como la senadora no puede representar a los ceutíes, que no nos merecemos esta humillación pública", ha subrayado Ali, cuya iniciativa ha prosperado gracias a la abstención de los nueve diputados del PP, formación mayoritaria en la Asamblea, que ni siquiera ha entrado en el debate, pero que no se ha opuesto a su aprobación.

El líder de la oposición en la Asamblea, el socialista Manuel Hernández, ha denunciado que Merelo intentase "jugar en una institución como la Cámara Alta de las Cortes Generales" con "un enfermo en estado vegetativo" y ha tildado de "deplorable" su comportamiento como senadora "con una solidaridad y humanidad que brillan por su ausencia".

El portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Carlos Verdejo, ha acusado a Ali de intentar "dañar la imagen personal" de una senadora "muy honorable". "Nuestra sensibilidad está con los españoles, no con los extranjeros, está con las familias españolas que ven cómo se colapsa la Sanidad y cómo se gastan miles y miles de euros en la invasión de inmigrantes en Canarias", ha contrapuesto.

La líder del MDyC, Fatima Hamed, ha incidido en que Merelo era profesional sanitaria antes de resultar electa en noviembre de 2019 y ha planteado cómo se puede compadecer su actitud con "los principios y valores de buenos cristianos que ustedes defienden" y no con "el nazismo". "¿Quién puede estar en manos de una enfermera que cree que una persona tiene derecho o no a atención sanitaria en función de su condición, en este caso de su nacionalidad?", se ha preguntado.

La política también ha criticado que el Ministerio de Sanidad haya "cedido" a la "presión" de Vox y que el 9 de noviembre se le diese al paciente el alta hospitalaria (no ejecutada) tras cinco años "sin signos de mejoría" para "continuar con sus cuidados habituales de forma ambulatoria con una adecuada accesibilidad a servicios sanitarios".