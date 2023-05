Ayuso intenta estirar el choque con el Gobierno por el Dos de Mayo mientras Feijóo busca zanjarlo

La dirección estatal del Partido Popular trata de dar por superada la polémica por el incidente institucional entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid en la festividad del Dos de Mayo. Alberto Núñez Feijóo y su equipo buscan restarle importancia y no hablar del asunto para centrarse en las importantísimas elecciones municipales y autonómicas del 28M. A 25 días de la votación, quienes pudieron evitar este miércoles a la prensa lo hicieron, con el propio Feijóo y Juan Manuel Moreno a la cabeza. Y los que no, intentaron salir del paso como pudieron. Mientras tanto, el PP de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida como arietes, intentaba abundar en un choque que incluso en Moncloa dicen querer rebajar, no sin antes disparar por elevación y tildar de “antisistema” al principal partido de la oposición.

Feijóo evitó este lunes a los periodistas que le esperaban a la salida de un acto informativo del candidato del PP en Asturias, Diego Canga. El líder del PP evitó así por segunda vez pronunciarse en público sobre el choque institucional protagonizado por la presidenta madrileña y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que terminó con una trabajadora de la comunidad autónoma impidiendo a Bolaños acceder a la tribuna presidencial del acto.

El líder del PP hizo, como suele a veces, una referencia indirecta durante la presentación de Canga ante la prensa y el empresariado madrileño. Entre datos biográficos del candidato, Feijóo dijo: “Cuando el virus populista invade, hasta colonizar, a los partidos antes sistémicos, el discurso queda monopolizado por los vicios de la peor retórica antisistema”.

El dirigente gallego habló en plural de los partidos y, aunque desde su entorno se precisó después de que se refería en exclusiva al Gobierno de coalición y a la actitud de Bolaños, él se cuidó mucho de decirlo expresamente. Sí señaló directamente al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez al hablar del “triunfalismo” que, dijo, en él reside y que consiste en “la asunción de que uno es el primero, el más audaz” y que “tiene como consecuencia un relato mítico de las cualidades de un líder y un Gobierno”.

Quienes no pudieron eludir las preguntas fueron dos de sus compañeros del Comité de Dirección. El 'número tres' del PP, Elías Bendodo, dijo en una rueda de prensa que ya se habían “dado todas las explicaciones” sobre lo ocurrido. El coordinador general, que está al frente del equipo de campaña, compareció ante los medios para desgranar algunos de los principales actos que tiene previsto Feijóo, pero se encontró con más preguntas centradas en Ayuso y en el Dos de Mayo.

“No creo que sea un tema con recorrido”, dijo. “Sería recomendable que no se le dé más pábulo a una polémica buscada por el ministro de la Presidencia”, añadió. “A los españoles les preocupa el paro y los precios, no si un ministro se sienta en un acto o se queda de pie”, concluyó.

Similares palabras a las expresadas por el portavoz de la dirección, Borja Sémper, quien en un acto de precampaña en Donostia dijo no querer “echar más gasolina al fuego”, y apostó por “apagar en vez de extender” las llamas que, apuntó, se provocaron en la festividad de la Comunidad de Madrid, informa Europa Press. Sémper incluso mostró su desazón ante la pregunta: “Es un poco agotador que lo que pasa en Madrid parece que es lo que pasa en todo el mundo”.

“Yo no quiero alimentar y no quiero reproducir la dinámica política que me exaspera, que no me gusta en absoluto, de la que huyo y que queremos cambiar”, concluyó Sémper.

Ayuso, a la contra

Unas horas antes, sin embargo, la presidenta Ayuso ofreció una entrevista en la cadena SER que se programó casi sobre la marcha y en la que calificó de “provocador” a Bolaños. Lejos de querer pasar página, en el PP de Madrid siguieron alimentando el choque institucional. La presidenta regional, para justificar su actuación, aseguró incluso que Bolaños había pretendido “presidir” el acto, algo que, según ha podido comprobar elDiario.es, es completamente falso. Desde el equipo del ministro siempre se dirigieron al de protocolo de la Comunidad en calidad de invitado y como representante del Gobierno.

Pero Ayuso no solo habló en la SER. Mientras en Génova trataban de sofocar el incendio, la dirigente madrileña continuó con la retahíla de declaraciones durante un acto de partido en el municipio de Aranjuez, donde volvió a arremeter contra Bolaños. A pesar de que Ayuso defendió durante la entrevista que el choque institucional no mejora sus expectativas electorales porque ya son buenas –“¿Estoy en una posición como para que me haga falta algo de esto? Creo que no”, dijo– la dirigente madrileña ha basado todo su capital político los últimos años en el enfrentamiento constante con el Gobierno de Pedro Sánchez, que alimenta en cada oportunidad que se le presenta. De ahí que fuera su equipo quien el fin de semana rechazase la presencia de Bolaños y que incluso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lo llamase “okupa” a escasas horas de que empezase el acto en la Puerta del Sol.

El alcalde de la capital compró la estrategia de su jefa y aseguró que “le produce vergüenza ajena la imagen de un ministro del Gobierno de España abriendo una catenaria, colándose por esa catenaria y enfrentándose a una responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid”. También desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el vicepresidente y portavoz, Enrique Ossorio, utilizó el micrófono institucional para referirse a la polémica en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Ossorio afirmó que el ministro quiso “colarse” a un evento “al que no estaba invitado”.

Elecciones en toda España

Bendodo, casi a la vez, intentaba salir al paso de una polémica que resta visibilidad no solo al lanzamiento de la campaña que él dirige, sino también a otros dirigentes del PP que se juegan mucho (algunos todo) el 28 de mayo, y a los que hablar de Madrid, en el mejor de los casos, ni les da ni les quita. “Me niego a que Bolaños sea protagonista”, dijo. “Intentó quitarle protagonismo a Madrid”, justificó.

Casi a la vez, el que fuera su jefe de filas en Andalucía, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, daba esquinazo a los periodistas que intentaban preguntarle por lo ocurrido en la Puerta del Sol. Media sonrisa y a otra cosa.

El 28M no hay elecciones andaluzas, pero sí municipales. Y en la sede nacional de Génova tienen como objetivo prioritario luchar por las capitales andaluzas, lo que extendería el poder del PP en la región a niveles nunca conocidos en democracia. “Pueden ser una de las grandes alegrías”, sostienen en la dirección de Feijóo sobre estas ciudades.

En Génova intentan quitar hierro al asunto. “No tiene ningún recorrido más que hasta el telediario del medio día de hoy”, confiaban los estrategas de Feijóo. Sobre su jefe de filas, en la dirección lo tienen claro: “Estaba en su sitio, donde le corresponde”. Y no creen que la polémica les manche. “No afecta”, dijo un dirigente a elDiario.es. Desde el entorno del líder creen que situarse en medio les conviene, de hecho.

Es lo que no pudieron hacer otros dirigentes, que tenían también previstas entrevistas en la mañana del miércoles. Fue el caso del presidente de Murcia, Fernando López Miras, quien ante Federico Jiménez Losantos calificó lo ocurrido de “espectáculo más que lamentable” buscado por “Pedro Sánchez”. “Estamos hablando de esto, es lo que buscaba”, añadió. El candidato del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, salió en la cadena Cope en defensa de Ayuso. “Lo que han querido hacer Bolaños y Sánchez es enturbiar el Día de la Comunidad de Madrid”, dijo, para anticipar que “van a volver a perder Madrid con una mayoría absoluta de Díaz Ayuso”.

Moncloa: “Beneficia a Ayuso”

Y aunque la directriz en las filas socialistas también es la de no alimentar más una polémica que políticamente creen que solo beneficia a la presidenta madrileña, en la Moncloa arremetieron este miércoles contra el PP por lo que califican como “un paso más en la campaña de deslegitimación” emprendida contra el Gobierno.

“Campañas así ocurren en otras partes del mundo, pero con partidos antisistema y extremistas. Lo lamentable es que en España esta campaña la protagonice un partido que fue de Gobierno. La empezó Casado, la sigue Feijóo y Ayuso siempre en medio”, criticó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

Fuentes socialistas del Ejecutivo insisten en que ha sido Isabel Díaz Ayuso quien ha incumplido “un principio básico de respeto institucional”. Y argumentan que las invitaciones a estos actos entre administraciones no son nunca nominales porque son esas administraciones quienes deciden su representación. “Han incumplido el decreto, no se puede impedir físicamente a un ministro su participación en un acto oficial”, sostienen.

En la línea de pasar página cuanto antes, el propio Bolaños eludió las preguntas de la prensa sobre el incidente vivido en primera persona, al igual que otros ministros como Raquel Sánchez e incluso miembros del grupo parlamentario en el Congreso. La intención, según todas las fuentes consultadas, es que la respuesta se limite a lo dicho por la ministra portavoz para intentar sofocar un incendio que creen que no les beneficia.

“Tampoco a Feijóo. Solo a Ayuso”, puntualizan.