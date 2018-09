Universidad Camilo José Cela: el campus sin alumnos convertido en el plató al que mira toda España

A las ocho de la mañana, radios y televisiones de todo el país esperan a que se abran las puertas de la Universidad Camilo José Cela de Madrid (UCJC). El periodismo de aluvión ha vuelto al campus de Villafranca del Castillo para revisar una tesis doctoral que mantiene en vilo al país: la que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en noviembre de 2012 cuando aún era un don nadie en la política, y que este jueves ocupa varias portadas con graves acusaciones de irregularidades.

"Tengo que entrar en directo a las nueve", asegura una de las periodistas que ha venido, como todos, a ver el trabajo del que hablan todos los informativos y tertulias. Las 342 páginas que hace seis años convirtieron a Pedro Sánchez en doctor en Economía, roban todo el protagonismo a la universidad privada, que se prepara para inaugurar un nuevo curso escolar.

Por eso, lo que falta en el campus de la UCJC son alumnos. La pradera del campus y la biblioteca de la facultad están llenas de periodistas y de algún curioso que se asoma para ver si puede leer el trabajo del presidente. "Estamos en plena preparación del curso. Hoy hemos tenido una reunión para preparar la vuelta a las clases", asegura a eldiario.es uno de los empleados.

Pero la semana tiene poco de rutina. El estruendo mediático de los últimos días ha obligado a la biblioteca de la universidad a emitir una nota de prensa para anunciar que amplía el horario de consulta. La apertura del centro prevista para las 8 se retrasa 40 minutos y los periodistas empiezan a impacientarse: los directos no pueden esperar. Pero el personal aclara que no dejará pasar a nadie hasta que no tenga autorización expresa "del jefe de seguridad".

Desde el pasado miércoles, la Camilo José Cela se ha visto obligada a reforzar su personal de seguridad por la cantidad de informadores que pasean por el campus esperando leer la tesis del presidente. Colas de periodistas para revisar una tesis, lo nunca visto en el mundo universitario. Cerca de una treintena de medios ha rellenado y firmado la solicitud que permite consultarla en una mesa de la biblioteca, bajo la miranda intermitente de los trabajadores y sin poder tomar imágenes.

"No se pueden hacer fotos al contenido", recuerda insistentemente la bibliotecaria ante los intentos de las cámaras de hacerse con unas líneas de Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público.

Es el compromiso que eldiario.es y el resto de interesados tiene que firmar antes de que las bibliotecarias les entreguen el texto del presidente del Gobierno: "El abajo firmante, se compromete como usuario de la tesis que arriba se menciona, a no fotocopiar su texto o reproducirlo gráficamente, y hacer un uso de la misma, adecuándose a la legislación vigente de propiedad intelectual".

Indicando el nombre del trabajo, el autor, la razón que ha motivado la consulta y firmando el compromiso de no reproducir gráficamente la obra, se accede sin límite de tiempo a la tesis. La decisión de que no pueda reproducirse la había tomado el autor de la obra y solo puede anularse con su "consentimiento expreso". Después de aceptar esta condición, eldiario.es ha podido pasar dos horas leyendo el trabajo. Tanta espera y tanto trámite provoca cierta decepción entre los informadores que tratan de sacar algo en limpio de todas las sospechas que se han vertido sobre el trabajo en las últimas horas. "Es un truñaco", concluye uno de los informadores que ha acudido a intentar dar con algún indicio de plagio.

A mediodía salta la noticia de que la tesis de Pedro Sánchez dejará de ser uno de los "secretos" mejor guardados de la Camilo José Cela. El presidente ha autorizado a la universidad a que digitalice y publique su tesis doctoral en la plataforma TESEO, un directorio digital en el que pueden consultarse la mayoría de trabajos de este tipo y en la que hasta el momento solo estaba la ficha.

"Otra vez aquí", comentan los periodistas que coincidieron veinticuatro horas antes y que vuelven a reencontrarse frente a las puertas del Hexagon, el edificio de la biblioteca. El anuncio de la publicación del trabajo, que no estará en la Red hasta el viernes "a lo largo del día" no ha disminuido el interés en las redacciones que bullen con el asunto del máster. PP y Ciudadanos ya han pactado forzar la comparecencia del presidente en el Congreso por ese asunto.

Cuando eldiario.es les pregunta por su balance de los dos días en los que han estado gestionando el "turno de visitas" al texto, desde la universidad inciden en que su objetivo era desmontar uno de los "mitos" que se han difundido sobre el trabajo: "Nuestra intención ha sido, desde siempre, ofrecer toda la información posible y que todos los periodistas pudieran ver que la tesis estaba disponible y que no era algo que teníamos oculto". Este viernes, la tesis del presidente Sánchez por fin será pública sin restricciones. El plató de la universidad tiene las horas contadas.