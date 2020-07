Casado denuncia el "triunfalismo" de Sánchez tras su "ineficacia" con rebrotes y paro: "Señores del PSOE, qué aplauden?

Avisa que no tendrá agenda económica mientras tenga una agenda política con sus socios y pide elegir entre "moderación y extremos"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de vivir una "realidad paralela" porque "no hay nada que aplaudir" con la "situación preocupante" provocada por los rebrotes, la pérdida de "45.000 compatriotas por el virus y "siete millones españoles que quieren trabajar y no pueden". Tras denunciar la "incompetencia" e "ineficacia" del Gobierno estos meses, ha emplazado a acabar con el "triunfalismo", que "empieza a ser ofensivo", y ponerse a trabajar ya para afrontar el virus y el desempleo.

"Señores del Grupo Socialista, qué aplauden tanto? ¿De qué se ríen tanto?", ha preguntado Casado al inicio de su discurso en la sesión plenaria sobre el fondo de recuperación europeo después de que los diputados del Grupo Socialista hayan recibido a Sánchez con una prolongada ovación a su llegada al Pleno de la Cámara. El Grupo Popular ha denunciado que el PSOE se haya saltado el acuerdo sobre la limitación de asistencia a Pleno.

Casado ha afirmado que es un "rasgo casi pueril y ofensivo" que los socialistas acudan al Pleno a "competir en aplausos" y a hacer "ceremonias de autobombo". Y ha subrayado que esos aplausos muestran "exactamente lo que falta" al PSOE, que es el "respaldo de una mayoría social y electoral" y el "respaldo de otros países a lo que está pasando", después de que haya "medio mundo poniéndonos en la lista negra de países turísticos y confiables".

"Un Gobierno con 120 escaños debería tener más humildad, menos arrogancia y más sensibilidad con quien lo está pasando mal porque en España estamos viviendo un drama", ha aseverado el presidente de los 'populares', que ha señalado que están todavía sufriendo una pandemia y España "sigue siendo el que más muertos tiene por número de habitantes".

EL GOBIERNO "VUELVE A TROPEZAR EN LA MISMA PIEDRA"

Casado ha asegurado que es "ofensiva" la "propagada" por parte del Gobierno, así como su "incompetencia e ineficacia" a la hora de tomar medidas. Además, ha dicho que Sánchez "vuelve a tropezar en la misma piedra con los rebrotes" y le ha acusado de actuar con un "triunfalismo" que, a su juicio, "empieza a ser ofensivo".

En este punto, le ha urgido a centrarse en el control de los rebrotes que están sufriendo varias autonomías y ha criticado que ahora mantenga una actitud "pasiva", dejándolo en manos de las autonomías. "Hemos sido leales como oposición y le hemos planteado un plan alternativo", ha señalado.

Así, ha explicado que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso una proposición de ley para una reforma exprés de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para limitar la movilidad y exigir cuarentena sin tener que declarar el estado de alarma. Esa norma incluye además, ha proseguido, una reforma de la Ley Orgánica de Jurisdicción Contencioso Administrativa para dar "certidumbre y agilidad" en los procesos de confinamiento y limitación de movilidad.

Asimismo, el líder del PP ha indicado que el PP ha puesto encima de la mesa un plan de choque económico de cinco puntos, con fiscalidad a la baja y menos impuestos, mantener la reforma laboral, eliminar las trabas burocráticas, FP dual y bilingüísmo, mayor competitividad y más reindustrialización.

CRÍTICAS A PABLO IGLESIAS

Casado ha demandado al Gobierno "seguridad jurídica" y ha dicho a Sánchez que no puede "tolerar" que su vicepresidente, Pablo Iglesias, "se ponga del lado de los que están en la cárcel por hacer algo que va contra la Constitución", después de que el líder de Podemos calificara de "mala noticia" para el "diálogo" con Cataluña la suspensión del tercer grado de los presos del 1-O.

"Y no puede usted no valorar que uno de los que ha vuelto a prisión le diga a los jóvenes: 'Chavales, la ley que no os guste tenéis que incumplirla'", ha enfatizado Casado, para avisar al Gobierno de que ese tipo de declaraciones "cotizan en Bolsa" y ahuyentan a los inversores.

Casado ha afirmado que el PP está "satisfecho" con el fondo europeo para superar la crisis del Covid y ha recalcado que "lo propusieron tres mujeres" del Partido Popular Europeo, la canciller alemana Angela Merkel, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Sin embargo, ha asegurado que en esa negociación Sánchez actuó como el "ciclista cansado" y se puso a "chupar rueda", de forma que fueron otros los que negociaron por el Gobierno español, que estaba en una actitud de "escucha pasiva".

Casado ha recordado que Sánchez llegó a decir que acudiría a España con 1,5 billones de euros "incondicionados y a deuda perpetúa". "Y viene usted aquí con un rescate en toda regla y con un tercio de la piel del oso que no ha cazado usted, que usted ha estado pasivo mientras lo cazaban otros", ha resaltado.

EMPLEAR "CORRECTAMENTE" LOS FONDOS EUROPEOS

A renglón seguido, el líder del PP ha reclamado al Ejecutivo usar bien esos 140.000 millones aproximados que va a recibir España de Europa y que no ocurra como con el 'plan E' que impulsó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que, a su juicio, "no sirvió para nada".

"Si estos fondos los utiliza para hacer keynesianismo intensivo, mano de obra y no un empleo al medio y largo plazo, no valdrá para nada", ha avisado", para insistir en que hay que "emplear bien" esos fondos y hacer una "aplicación correcta".

En este punto, ha adelantado algunos proyectos que pedirán las autonomías gobernadas por el PP: Ceuta pedirá la conexión con la península; Galicia la reconversión de Aspontes o Alcoa; Andalucía hará hincapié en el corredor mediterráneo; Murcia pedirá "el plan agua y mejorar el Mar Menor"; Madrid pedirá un "hospital de pandemias"; y Castilla y León exigirá "apostar por la PAC".

En este punto, ha aprovechado para echar en cara al Gobierno la "minoración" de la PAC y que vaya a haber "600 millones de euros menos para agricultores y ganaderos españoles", quienes, a su juicio, no pueden ser "los paganos otra vez" de la situación.

EUROPA SURGE CONTRA POPULISMO Y COMUNISMO

Y ante las reiteradas comparaciones de Sánchez al 'plan Marshall', el presidente de los 'populares' le ha recalcado que ese plan se puso en marcha tras la Segunda Guerra Mundial para "evitar los comunismos, no para patrocinarlos". "Europa surge contra los populismos, nacionalismos y el comunismo, justo los que a usted le apoyan. No es un club neutral", ha avisado.

Casado ha avisado a Sánchez que no puede decir que tiene una agenda económica para "cumplir con el rescate" mientras "tiene una agenda política para cumplir con sus socios de investidura" porque, a su juicio, "no se puede disociar".

"No se puede pretender crear prosperidad y riqueza en un país en el que se está negociando liquidar con otros socios. Usted tiene que elegir entre Europa y sus socios; tiene que elegir entre la moderación y la centralidad, o los extremos; tiene que decidir si va a cumplir con sus intereses personales o los de España porque nunca han estado en más colisión", ha espetado a Sánchez.

Por eso, y una vez que Europa "ha cumplido con España", ha emplazado al presidente del Gobierno a "cumplir" con los españoles porque España "necesita ya una política de sensatez, de crecimiento económico, creación empleo y convergencia con las grandes democracias europeas".