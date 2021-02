Los críticos de Ciudadanos pasan a la ofensiva: piden ceses tras el desacalabro en Catalunya y que Arrimadas tome decisiones

El grupo de críticos de Ciudadanos denominado 'Renovadores Cs' ha hecho este miércoles su primera aparición pública en Barcelona, en donde han ofrecido una rueda de prensa para denunciar la deriva por la que, a su juicio, se está deslizando el partido y para exigir a Inés Arrimadas que realice "cambios profundos" en la estructura y la estrategia del partido. Piden el cese tanto del candidato a la Generalitat, Carlos Carrizosa, como del coordinador de su campaña electoral y vicesecretario primero del partido, Carlos Cuadrado, por considerar que después del varapalo que han sufrido en las elecciones no pueden continuar ni un día más en sus puestos.

Este colectivo, que ha impulsado un manifiesto y dice defender "un estado de opinión tremendamente representativo" de lo que piensan miles de afiliados y cargos del partido", asegura que su objetivo no es otro que "renovar Ciudadanos" porque les duele "ver la deriva en la que nos han situado". Estos críticos piden a Arrimadas que "no se enroque" haciendo "análisis equivocados" sobre las causas de la debacle en Catalunya, porque de lo contrario promoverán apoyos para que se convoque una Asamblea extraordinaria: "Ciudadanos necesita cirugía urgente porque si no necesitará al final un forense", advierten.

Este grupo está liderado por varios exdiputados del Parlament y cargos públicos de Ciudadanos de Catalunya. Su portavoz es Antonio Espinosa, que fue secretario de Programas de la Ejecutiva hasta 2016 cuando fue sustituido por Toni Roldán, que terminó dimitiendo. En la rueda de prensa ofrecida este martes han querido estar presentes además Tomás Simón, coordinador de Sarrià; María Valle, ex diputada catalana, al igual que Carmen de Rivera y Sergio Sanz; y Miguel Ángel Ibáñez, concejal de Gavà. El colectivo ha impulsado un manifiesto que, según dicen, está recibiendo "un gran respaldo", con "más de 3.000 apoyos en las redes sociales". En este documento desgranan sus ideas y reivindicaciones para que el partido no desaparezcan, algo que no desean porque creen que "sigue siendo necesario" pero con unos cambios "radicales". Por ello, no exigen a Arrimadas que se someta a una moción de confianza de las bases como reclaman algunos, lo que quieren es "que tome decisiones si quiere dar credibilidad a su liderazgo".

Entre ellas, el cese de Carrizosa porque "se ha demostrado que el liderazgo que tiene no conecta nada con la sociedad catalana y debe ser sustituido". Pero también el de Carlos Cuadrado por el "cúmulo de desaciertos" y por ser el principal responsable a su juicio de la "campaña fallida" que ha terminado dejando al partido en solo seis diputados, perdiendo 30 escaños, pasando a ser de primera fuerza a la séptima den el Parlament.

"Hay personas que deberían seguir el camino de Albert que hizo algo muy digno ante un batacazo electoral", han señalado en la rueda de prensa, aunque han aclarado que el exlíder del partido "no está conectado" con ellos ni tiene nada que ver con este "movimiento de regeneración interna".

Consideran que las causas de este fracaso son varias, y no las que apuntó la líder en la rueda de prensa que ofreció ayer tras la reunión de la Permanente del partido, que consideran que “fue decepcionante y alejado de la realidad”. Sin embargo, esperarán a ver si Arrimadas mueve ficha. "Se están marchando muchos afiliados y también cargos públicos, si seguimos así esto nos llevará a la desaparición del partido pero nosotros estamos aquí para impedirlo y darle nueva energía y fuerza pero hay quién no se quiere dar por enterada ni aludida", han lamentado.