En su séptimo aniversario, el 15M denuncia en Sol el "sistema mafioso" que "desgobierna" el país

"Sin liderazgo, sin banderas y al margen de los grandes medios". Así nació el Movimiento 15M en mayo de 2011 y así se ha vuelto a presentar hoy, siete años después, en la Puerta del Sol de Madrid que vio esas primeras asambleas y acampadas. Sus impulsores consideran que en estos años se ha conseguido " la movilización y el despertar político de una sociedad adormecida y la progresiva instauración de un nuevo paradigma que sobrepasa la etapa de la transición y tiende a unas nuevas formas de hacer en lo colectivo y en lo personal".

Pero hoy en día, apuntan, siguen vigentes las mismas luchas que hace siete años y las que motivaron el mayo de 1968 francés que inspiró al 15M. Esas " que pelean por la libertad, los derechos civiles y contra la represión; las que luchan contra la concentración de poder, contra la corrupción y por una democracia directa; las que luchan para garantizar una vida digna, una vivienda, sanidad, educación y pensiones dignas; las que luchan por una economía no violenta y el cuidado de la tierra; las que crean espacios cooperativos; las que luchan contra las guerras; las que luchan por una cultura libre y creadora que no se deja robar el espíritu, y las que luchan por detener la venganza contra la mujer".

"El 15M es una onda expansiva que ha hecho temblar los cimientos del sistema mafioso que desgobierna nuestro país, y la mafia reaccionó y sigue reaccionando para tratar de frenar la movilización ciudadana, que actualmente tiene su máxima expresión en las movilizaciones feministas y por las pensiones dignas", denuncian desde Democracia real Ya, uno de los movimientos que impulsó el 15M en 2011.

Una mujer en la Puerta del Sol, el 15 de mayo de 2018. Foto: Olmo Calvo

Enrique, uno de los portavoces de la organización en Madrid, explica en la concentración de Sol que el 15M “sigue reclamando democracia real y derechos y libertades para todas las personas”. Porque en materia de derechos a su juicio “estamos igual o peor que hace siete años”, entre otras razones, por la aprobación de la Ley Mordaza o por la modificación del Código Penal que han buscado “desarrollar instrumentos represivos” y que han hecho que “la calidad de la democracia haya ido a peor”

El colectivo advierte de la existencia de un "contexto represivo" y del retroceso en la libertad de expresión que ejemplifica la situación del rapero Valtonyc, a quien ayer la justicia le dio un plazo de 10 días para ingresar en prisión tras ser condenado por el contenido de sus letras.

Pedro Torres, miembro del colectivo de los Yayoflautas de Madrid, explica durante la intervención de la Solfónica -coro vinculado al movimiento de los indignados- considera importante celebrar el aniversario del 15M por su carácter “reivindicativo sobre derechos perdidos”. “Estamos aquí por la situación de las pensiones y también para luchar contra un Gobierno que está tirando botes de humo con el asunto de Cataluña y el 155 para desviar la atención sobre la corrupción que le afecta directamente”, ha apuntado.

Manifestación este 15 de mayo en Sol. Foto: Olmo Calvo

Por parte de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Chelo, Enrique y María José remarcan que “la crisis no ha dejado de existir”. Ellos han acudido a Sol para denunciar, entre otras cosas, “la falta de conciencia social” y porque consideran que hay “más motivos que nunca” para reivindicar el 15M. “Sigue habiendo desahucios -Hay cinco previstos mañana- y en la Comunidad de Madrid seguimos sin una legislación justa de vivienda. Los grandes tenedores se están quedando con nuestras casas”, lamenta María José. Comparando la situación de 2011 y la actual Chelo añade: “entonces gobernaba el PSOE y ahora parece que va a gobernar Ciudadanos. Vamos a peor”.

Al comienzo de la concentración en Sol, en la que han vuelto a escucharse proclamas como “no hay pan pa’ tanto chorizo”, “que no nos representan” o “lo llaman democracia y no lo es”, la policía ha identificado a alguno de los presentes al asegurar que la convocatoria no estaba comunicada a la Delegación del Gobierno. “De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste”, entonaban los asistentes bajo la atenta mirada de los agentes.

Durante la protesta, secundada por varios centenares de personas, han intervenido portavoces de distintos colectivos como el movimiento feminista, las ‘kelys’, los yayoflautas o miembros de la PAH, así como colectivos de pensionistas o a favor del pueblo palestino.