La dirección del PSOE insiste en que la militancia decidirá el futuro de Susana Díaz

Los mensajes de la guerra soterrada entre Ferraz y Susana Díaz tras la debacle del PSOE en Andalucía continúa. La dirección de Pedro Sánchez señaló la puerta de salida a la que fue su rival tras el hundimiento en las elecciones y la expresidenta andaluza ha retado a la dirección a impulsar una consulta a la militancia. Desde Ferraz insisten en que serán los militantes los que decidan el futuro de Díaz, pero dejan esa batalla para más adelante: "La dirección federal está a sacar los presupuestos adelante", ha expresado la vicesecretaria general, Adriana Lastra.

"Es un debate jugoso este pero lo hemos dicho por activa, pasiva y perifrástica: no hay debate", ha dicho la número dos de Sánchez en el partido. Ha sido la propia Lastra en respuestas a los periodistas la que ha reiterado que Díaz debe hacer una reflexión sobre lo que interesa al partido en Andalucía unos días después de que la vicepresidenta, Carmen Calvo, recordara que "está por debajo de las siglas".

"Cuando no gobernamos, cuando no conseguimos los votos necesarios, tenemos que hacer una reflexión sobre por qué es así. Esa reflexión siempre la tenemos que hacer, siempre continuamente en política tenemos que estar pensando en cómo recuperar la confianza y eso es lo que tiene que pensar la federación andaluza", ha expresado la portavoz parlamentaria antes de rematar: "La máxima autoridad de este partido es la militancia. La militancia es la que decide". La referencia a la "máxima autoridad" llega al corazón de la federación andaluza porque hace alusión a la líder del PSOE sevillano, Verónica Pérez, de la máxima confianza de Díaz, cuando aseguró ser la "máxima autoridad" del partido cuando los barones intentaban tumbar a Sánchez hace ya más de dos años.

Desde Ferraz aplazan esa decisión de la militancia y consideran que será la propia Díaz la que acabe marchándose porque será la federación andaluza la que se revuelva. De hecho, Lastra ha enviado un mensaje a los candidatos a los ayuntamientos en Andalucía que están preocupados por que Díaz pueda lastrarles: "Tenemos grandes candidatos a las municipales a los que vamos a ayudar desde esta dirección". Además, no dudan en que meterán mano en las listas de los municipios de más de 50.000 habitantes si no hay integración.

Pide el apoyo de PP y Ciudadanos a los PGE

Lastra ha reiterado que por ahora la dirección federal está centrada en sacar adelante las cuentas públicas. De hecho, este lunes ha acudido a la reunión de la Ejecutiva del PSOE la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicar el proyecto ante sus miembros.

Pero en lo más inmediato, el Gobierno tiene una compleja jornada este martes con la votación de ocho decretos en el Congreso para las que la portavoz parlamentaria ha admitido que aún no tiene amarrados los apoyos. Unidos Podemos amenaza con no apoyar el decreto que regula el alquiler porque el Ejecutivo no introdujo precios máximos así como el de subida de pensiones porque lo ven incompleto ya que se recortan las de incapacidad permanente.

"Da miedo que Casado quiera volver a ese PP de Aznar"

"Estamos avanzando en las negociaciones, cada pleno de convalidación negociamos hasta la extenuación -ha dicho Lastra-. La negociación está abierta y seguirá abierta a lo largo de la tarde". La portavoz ha asegurado que están "hablando con Unidos Podemos y con otras fuerzas también" antes de recordar que los socialistas han conseguido sacarlos todos adelante.

También ha apelado a PP y Ciudadanos para que apoyen los presupuestos con una abstención o incluso con su voto a favor y que renuncien a presentar enmiendas a la totalidad. No obstante, ha admitido que tienen poca fe en un cambio de posición de los de Pablo Casado. "T enemos poca esperanza en el PP y más desde la convención de este fin de semana", ha dicho sobre la vuelta a la línea más dura de los conservadores.

"Escuchábamos a Casado hablar del PP verdadero, que es el de Aznar. Empieza a dar miedo, fue el PP de la mentira y la corrupción -ha señalado Lastra-. Doce de sus 14 ministros están en la cárcel o en los tribunales, la semana pasada veíamos a Rato en el banquillo por Bankia, mentiras de Irak, el Yak-42 o el 11-M y es el verdadero PP que conocemos los españoles y nos da miedo que Casado quiera volver a ese PP de Aznar".