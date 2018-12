Ferraz no ve "sensato" darle la Junta a Ciudadanos y señala la puerta de salida a Susana Díaz

El PSOE no está por la labor de darle el poder a Ciudadanos en la Junta de Andalucía como fórmula de gobierno de las fuerzas "constitucionalistas". "No parece sensato", ha zanjado el secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa en la que no ha descartado que Susana Díaz tenga que renunciar a la presidencia en favor de la gobernabilidad de la comunidad así como al liderazgo de la federación para que haya un proceso de "renovación y regeneración".

La dirección federal "se siente responsable e implicada" en el proceso de negociación que ahora se abre para formar Gobierno en Andalucía en un momento en el que los socialistas se arriesgan a perder la Junta por primera vez en 36 años ante la mayoría absoluta de la derecha. Susana Díaz ha anunciado una ronda de contactos con el resto de formaciones para "liderar" la formación de Gobierno que frene a Vox y Ferraz advierte de que se va a "implicar absolutamente con ese proceso para dar seguridad y certidumbre".

El PP da por hecho que Juanma Moreno será presidente con el apoyo de Ciudadanos y de la formación de extrema derecha, mientras que los de Albert Rivera emplazan al PSOE a darle a Juan Marín. "Que a la tercera formación política simplemente para evitarle un coqueteo con la ultraderecha salgamos a socorrerle, no parece muy sensato", ha dicho el número tres del PSOE. "No sé si regeneración y reconquista son sinónimos", ha avisado Ábalos a Ciudadanos.

La dirección del PSOE considera que Ciudadanos -que ha sido su socio en la última legislatura en Andalucía- tendría que hacer un "sacrificio" similar al que los socialistas -precisamente mandatados por la gestora que pilotaba en buena medida Díaz- hicieron para darle el Gobierno a Mariano Rajoy a través de la abstención. "¿Se acuerdan de que el PSOE se abstuvo para facilitar la investidura de Mariano Rajoy?", se ha preguntado Ábalos: "Ahí hay un precedente que nos costó mucho a esta organización, pero se hizo. Todavía no he visto sacrificios en el otro lado".

"No hay ningún acuerdo con los independentistas"

En Ferraz descargan el grueso de la responsabilidad de la debacle electoral en Susana Díaz, que ha perdido cerca de 400.000 votos y 14 diputados, a pesar de conservar la primera posición. "En cuanto a las implicaciones de la política nacional, todo tiene implicaciones, pero cada territorio tiene su singularidad -ha expresado Ábalos-. La dirección regional decidió poner como punto central Andalucía".

Para el PSOE federal, la situación del Gobierno central -que está apoyado por Unidos Podemos y también los independentistas en iniciativas concretas- también ha tenido incidencia en los resultados, pero se desmarcan de lo que hubiera pasado en unas generales, cuya anticipación descartan. "Es evidente que hay elementos de la política nacional que están presentes, pero en unas generales la participación hubiera sido otra y el resultado, otro", ha asegurado Ábalos.

El ministro se ha desmarcado de los independentistas ante las voces en el partido que acusan a Sánchez de ser el responsable de la debacle en el feudo socialista por haber llegado a Moncloa a través del apoyo de los independentistas. "El PSOE no tiene ningún acuerdo con los independentistas y esto no sé cómo decirlo", ha contestado Ábalos: "Cuando uno ve escenarios como la de la última sesión de control con la actitud de estas fuerzas con el PSOE o negando cualquier auxilio para los presupuestos, no entiendo cuál es la relación y nunca hemos compartido valores con los independentistas", ha sentenciado.

Ábalos cree que es una operación de "propaganda" decir que Sánchez gobierna con un pacto con los independentistas y ha circunscrito un hipotético entendimiento para sacar adelante las cuentas de 2019 exclusivamente a un acuerdo presupuestario. "Aspiramos a sacar un presupuesto que responda a las peticiones que se están planteando -ha admitido-. Es contradictorio decir "necesito tales inversiones pero no te pienso apoyar el instrumento que las permitiría".

¿Dimisión de Díaz? "Forma parte de nuestra responsabilidad"

Además, los socialistas consideran que la baja participación les ha pasado factura y que ha sido su electorado el que se ha quedado en casa, por lo que anunciaron un proceso de "reflexión". El secretario de Organización del PSOE ha ido un paso más allá en el reparto de responsabilidades y ha emplazado a los socialistas andaluces a encaminarse a una regeneración.

"Nosotros queremos implicarnos en ese proceso de reflexión contribuyendo a la necesaria regeneración de nuestro proyecto en Andalucía, de tal modo que en toda España tengamos claro cuál es el proyecto europeísta y regenerador que defendemos", ha afirmado Ábalos.

En apenas 24 horas ha desparecido la pretendida sintonía que habían escenificado Sánchez y Díaz durante la campaña y desde Ferraz señalan la puerta de salida a la presidenta en funciones si no logra retener la Junta: "Forma parte de nuestra responsabilidad", ha sido la respuesta de Ábalos a la pregunta de si considera que Díaz debe dimitir. "Como dirigentes sabemos lo que tenemos que hacer siempre. Una cuestión muy asumida es que nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político y estamos siempre a disposición de la organización que con generosidad nos ha otorgado la confianza", ha continuado.

"Los compañeros de Andalucía son suficientemente responsables e inteligentes para llevar adelante su proceso y aportar lo mejor de sí mismos", ha agregado el secretario de Organización, que ha admitido que "no hay que anticipar nada en un proceso que se presume muy abierto". En Ferraz evitan dar nada por cerrado.