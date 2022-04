EH Bildu salva el decreto anticrisis del Gobierno

EH Bildu ha decidido en el último momento apoyar la convalidación del real decreto ley de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. La formación independentista permite así al Gobierno salvar el texto que estaba en cuestión por la amenaza de los grupos independentistas de no apoyarlo a raíz del escándalo del espionaje a 66 dirigentes independentistas. De hecho, ERC y Junts lo han rechazado, al igual que PP, Vox y Ciudadanos.

“Una vez más, actuaremos con la responsabilidad que debemos a la ciudadanía y hoy aprobaremos este decreto, porque la gente no puede ni debe ser quien pague las consecuencias de los graves errores de este gobierno”, ha asegurado Aizpurua. “La ciudadanía necesita de muchas de las medidas que contiene este decreto para aliviar la situación creada por la escalada de precios en general y las energías en particular. Hoy miles de familias necesitan de una protección adicional frente a la crisis que estamos viviendo y sus duras consecuencias. Nosotras queremos poder ofrecérselo”, ha zanjado.

En el momento más difícil de la legislatura y en medio de la tormenta política generada por el escándalo del espionaje, el Ejecutivo había llegado al Pleno de este jueves sin tener asegurada la mayoría necesaria para sacar adelante el decreto que recoge 16.000 millones de euros en ayudas para distintos sectores. Pero finalmente los votos de los independentistas vascos, sumados a los de PSOE, Unidas Podemos, PNV, PDeCAT, BNG, Más País, Teruel Existe, PRC y Nueva Canarias, garantizan al Ejecutivo 176 'síes' pese al 'no' anunciado por ERC y Junts, que han vinculado su voto al escándalo del espionaje.

Nada más iniciarse el Pleno, el Gobierno ya sabía que contaba con los apoyos necesarios después de que EH Bildu les comunicara esta mañana su voto favorable. Durante su intervención ante el hemiciclo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, habló de “un día importante” “para el país” dado que la norma está dirigida a “proteger y ayudar a los españoles frente al impacto de una guerra”. Estamos afrontando medidas estructurales.

Bolaños: “Quienes votan 'no' perjudican a los ciudadanos”

Ante la amenaza de socios del Ejecutivo como ERC o EH Bildu de no apoyar el decreto por el escándalo de espionaje, el ministro les decía a todos los diputados que “la votación de hoy no va del Gobierno”. “Va de ayudar a los ciudadanos que les votaron a ustedes. Quienes hoy voten que 'no', están perjudicando a los ciudadanos con el único fin de dañar al Gobierno”, zanjaba.

Bolaños hacía una serie de preguntas a los grupos desgranando las medidas del decreto: “¿Quién de ustedes quiere que se suba la gasolina a los ciudadanos, que la factura de la luz sea más cara, que se suba el alquiler a los inquilinos, quitar ayudas directas a transportistas y ganaderos, suprimir la ayuda de 1.200 euros por camión, suprimir a 600.000 familias el bono social eléctrico o suprimir el incremento del 15% del IMV a personas que tienen verdaderas dificultades? Es incomprensible votar que 'no' a este real decreto”, remachaba.

Pero ERC decidió anoche no apoyar el decreto en una reunión de la dirección del partido republicano. Con semblante serio y enfadado, la diputada Montserrat Bassa dirigió este jueves duras palabras contra el Gobierno durante el Pleno: “Nos han espiado y conocen nuestras intimidades, correos y llamadas. Si quieren saber nuestro voto, pregunten al CNI o a la ministra Robles”, zanjaba, con ironía.

Prácticamente al mismo tiempo, su partido enviaba a los medios un comunicado anunciando el rechazo al Real Decreto después de que el Gobierno “no se haya movido en las últimas horas, tal y como pedían los republicanos, para asumir responsabilidades tras el caso de espionaje ilegal”. “El voto de Esquerra Republicana es un voto por la defensa de los derechos y libertades más fundamentales. Es un voto en la defensa de la ciudadanía y la democracia. Y es un primer aviso al gobierno español, que debe asumir responsabilidades y garantizar toda la transparencia en el caso Pegasus, un nuevo caso de represión política. Para empezar, la ministra responsable de este escándalo debe dimitir. Nada de esto ha ocurrido hasta ahora”, aseguró ERC en su comunicado, volviendo a pedir la dimisión de Margarita Robles.

Para los republicanos, “el PSOE actúa con irresponsabilidad en lo que se refiere a la falta de apoyos del Real Decreto”. “No pueden hacer recaer en los espiados, en las víctimas, el peso de esa decisión”, sostuvo. En términos similares se expresó durante el Pleno Miriam Nogueras, portavoz de Junts. “El independentismo no puede dar estabilidad a un Gobierno que nos espía”, ha asegurado Nogueras, haciendo alusión al escándalo del espionaje.

El BNG, a favor, el PP, en contra

También a través de un comunicado, el BNG anunciaba su voto a favor de la convalidación del real decreto ley “a cambio de tramitarlo como proyecto de ley”, algo que anunció el Gobierno ayer, a última hora, al ver que le faltaban los apoyos necesarios. A cambio, “el BNG logra reactivar las medidas recogidas en el Acuerdo de Investidura firmadas por BNG y PSOE y una reunión de seguimiento para avanzar en la Axenda Galega”, han señalado esas fuentes.

La formación nacionalista consigue “la recuperación del procedimiento de exposición pública y alegaciones en la totalidad de los proyectos eólicos que desaparecían” en el decreto. “El BNG, por responsabilidad política, apuesta por mantener esas ayudas que están previstas para los diferentes sectores como la pesca, agricultura o el transporte, así como medidas de carácter general como las ayudas a los carburantes para el conjunto de la población”, han explicado. El BNG consigue, también, el compromiso del PSOE para reactivar las medidas recogidas en el acuerdo de Investidura.

En cambio, el Partido Popular anunció este jueves su voto en contra de la convalidación del real decreto ley según han asegurado fuentes del partido que preside Alberto Núñez Feijóo en declaraciones a periodistas en el Congreso. Los populares enviaron ayer una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exigiéndole una serie de condiciones para apoyar el decreto que no se han cumplido en su totalidad, por lo que finalmente se han decantado por el 'no'. El Gobierno sí aceptó anoche, a última hora, tramitar el decreto como proyecto de ley tal y como le pedían el PP y otros grupos.