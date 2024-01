Feijóo se compromete a “defender la democracia” en 2024: “Puedo porque no me he dedicado a debilitarla”

Defender “la democracia” y “la verdad”. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha marcado esos dos objetivos en un mensaje de propósitos para 2024 en el que arremete contra el PSOE por haberse entregado “a las minorías”.

“Si puedo apelar a la amplia mayoría de españoles en el nuevo año es porque no me he entregado a las minorías durante el pasado. Si me puedo comprometer a defender nuestra democracia es porque no me he dedicado a debilitarla. Si me puedo comprometer de verdad con mi país es porque no he normalizado la mentira en política”, ha dicho en un vídeo publicado este lunes.

Mi compromiso en 2024 sigue siendo con la democracia, con la verdad y con todos los españoles.



Muy feliz año nuevo a todos. pic.twitter.com/u31Q166WHI — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 1 de enero de 2024

El líder del PP ha insistido en que fue su partido el que quedó primero en las pasadas elecciones generales y ha afirmado ser “consciente de la enorme responsabilidad” que tiene liderar la oposición, por lo que ha expresado su “compromiso” con “esa mayoría de españoles que sigue creyendo en España”.

“Me comprometo con esa España mayoritaria, alegre, trabajadora, cumplidora y honesta. Me comprometo a mantener el espíritu cívico que hemos desplegado en las calles. Me comprometo a construir un país en el que volvamos a caber todos. Me comprometo a trabajar para restaurar la paz, jurar en España la concordia, la igualdad y la libertad. Y sobre todo, me comprometo a no cambiar de propósitos a mitad de año”, ha asegurado el líder del PP.

El PP quiere impedir citar a jueces en las comisiones sobre 'lawfare'

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dicho en una entrevista en Europa Press que su partido dará “la batalla” para impedir citar a jueces en las comisiones de investigación por supuestos casos de 'lawfare' que se abrirán en el Congreso este semestre, ya que, defiende, dar cuenta de “asuntos que han conocido en su actuación jurisdiccional está fuera del marco del Estado de Derecho”.

Gamarra ha afirmado que no descarta que el PSOE acabe cambiando de opinión en este asunto y acceda a esas comparecencias de jueces en el Congreso, después de que la portavoz de Sumar, Marta Lois, vea un signo de “normalidad democrática” que puedan acudir a esas comisiones de investigación. “El Partido Socialista hace todo aquello que le exigen sus socios para permanecer en el poder, es decir, en beneficio propio”.

La 'número dos' del PP, partido que mantiene bloqueada la renovación del Poder Judicial desde hace años, ha recalcado que al CGPJ “no se le puede controlar desde el poder político”. “Hay algo clave en democracia y es que los políticos no estamos por encima de la ley y no estamos para controlar al Poder Judicial, estamos para ser controlados por el Poder Judicial si infringimos las leyes, que es algo distinto”, ha indicado.