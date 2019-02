Diez frases de Jordi Sànchez en el Supremo

El exlíder de la ANC y diputado de JxCAT Jordi Sànchez ha desmentido este jueves en el Supremo que se intentara "asaltar" la consellería de Economía durante el registro del 20-S y ha alegado que no asumió ninguna responsabilidad para garantizar el orden público, ya que recaía en los Mossos d'Esquadra.

Sànchez, que se enfrenta a una petición de 17 años de cárcel, ha respondido a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a las defensas para reivindicar el derecho de protesta y descartar que hubiese violencia en las protestas del 20-S, que sustentan buena parte de la acusación por rebelión. La intervención de Sànchez se puede sintetizar en diez frases:

- "La seguridad es competencia de Mossos y Guardia Civil. Niego la mayor: yo no asumo la seguridad de nada. Ni yo, ni los voluntarios, ni los manifestantes obstaculizamos a la comitiva judicial". "Cuando llego a Economía ya había una muralla humana".

- "Es falso el relato que desde algunos informes se ha querido explicar de que hubo un intento permanente de asalto (el 20S). "Fue una manifestación en gran parte improvisada...Es posible que unos pocos se aprovechen del anonimato para causar daños. Lamentablemente, fue la primera ocasión que ocurrió en un acto convocado por la ANC".

- "Seguro que hubo momentos de tensión, silbidos y gritos, pero no hubo violencia, ni agresiones ni cargas policiales". "No hubo ni un lanzamiento de objetos que dañaran no solo a un agente de la Guardia Civil o de Mossos, sino ni tan solo la puerta (de la consellería).

- ¿Le parece normal que la secretaria judicial tuviese que salir por el edificio contiguo? "No me parece normal, pero la letrada declinó la salida (por el pasillo de voluntarios) porque tenía la percepción de que no era seguro. No hay ni un intento por parte de un agente de la Guardia Civil o miembro de la comitiva judicial de salir y tener que volver a entrar al edificio porque había alguien que se lo impedía".

- "Cuando el teniente de la Guardia Civil me dice por la tarde, 'Jordi, tenemos un problema', porque en sus coches ante Economía, sin vigilancia inmediata, había armas largas, me generó una tensión como pocas veces la he vivido. Avisé a Josep Lluis Trapero (mayor de los Mossos): 'Haré lo que buenamente esté en mis manos para evitar daños mayores, pero no es mi responsabilidad tener que proteger unas armas'".

- Sobre los daños en los vehículos de la Guardia Civil: "Hubo algunos daños. No voy a justificar la violencia...lo que no es ajustado ni proporcionado es creer que una acción concreta, criticable y denunciable, por parte de unos individuos, pocos, sea la excusa para criminalizar y penalizar a una movilización de 40, 50 o 60.000 personas que estaban presentes de manera cívica, responsable y ejerciendo su derecho de protesta". "Puedo ser independentista, pero no idiota. Pido que no se insinúe que yo digo que los daños a los vehículos los causó la Guardia Civil".

- ¿Por qué subió con Jordi Cuixart a los coches de la Guardia Civil el 20-S? "Porque hacía una hora que habíamos desconvocado la concentración desde el escenario central, mucha gente se había ido pero aún quedaban unos pocos centenares de personas frente a la puerta de Economía. No se iban, seguían ahí...la única solución que se encontró fue que, cuando llegó un megáfono, que no sé de dónde salió, se nos sugirió que subiésemos al único sitio donde teníamos visión y éramos vistos (los coches), para dar por finalizada la concentración".

- Sobre el 1-O: "Ni la ANC ni Òmnium ni mi persona jamás recibió ninguna notificación por parte de la Fiscalía ni de ningún juzgado diciendo que esas actividades no se podían llevar a cabo". "Organizar un referéndum ilegal no podía merecer un reproche penal. Que los ciudadanos pudiésemos participar en un acto, tuviera o no recorrido legal, para expresar nuestros deseos, no podía tener reproche penal".

- "Cataluña no está fracturada...es cierto que no hay democracia sin ley, pero lo que no puede haber es una ley que ahogue a la democracia para no permitir una evolución de derechos ciudadanos que siempre las instituciones públicas están sujetas a revisarlas, como el derecho a la autodeterminación. Que no lo recoja la Constitución no quiere decir que sea inconstitucional".

- (Cuando el fiscal le muestra un correo electrónico que le enviaron y que alega que no leyó): "Perdone, no quiero ser impertinente. Hay whatsapps que se han enviado que han comprometido la dignidad y el buen nombre del presidente de esta Sala y es evidente, por lo que él ha dicho, que él no sabía nada de esos whatsapp. Con lo cual, estamos ahí".