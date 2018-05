Los cinco motivos de Unidos Podemos para votar a favor de la moción de Pedro Sánchez

Los diputados de Unidos Podemos-En Comú-En Marea votarán este viernes a favor de la moción de censura que liderará el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 67 síes que acercan al líder socialista al puesto que rozó en 2016 cuando esos mismos votos (con una distribución diferente, pero numéricamente los mismos) se fueron al no.

Estos son siete motivos del grupo confederal para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez:

"Echar a Rajoy"

Es el primer argumento que esgrimen los diputados cuando se les pregunta. "Ya es hora de que alguien pague por algo en este país", señalaba en el patio del Congreso esta misma semana uno de los dirigentes del grupo parlamentario.

La sentencia del caso Gürtel, conocida hace apenas una semana, hace inasumible la situación para los representantes del grupo confederal en el Congreso. Es la excusa perfecta, además, para ofrecer un apoyo incondicional a Pedro Sánchez y quitarse de encima la presión que, con el paso de las horas, se ha centrado en los indecisos del Congreso: PNV y PDeCAT.

Revertir la votación de 2016

En 2016 Pedro Sánchez ya se sometió a una votación de investidura en 2016. A dos, en realidad. Y perdió ambas. El líder del PSOE obtuvo solo los votos favorables de su grupo, Ciudadanos y el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo.

Podemos, En Comú y En Marea, además de IU, votaron en contra. El no de aquellas dos votaciones resuena todavía en algunas cabezas. Son muchos quienes achacan el fiasco de la repetición electoral de junio de 2016 a aquél no que dilapidó ilusiones y alrededor del que se construyó un relato que, aún hoy, señala a Podemos y a Pablo Iglesias como los responsables de que Mariano Rajoy continuara al frente del Gobierno aunque no tuviera la mayoría de la Cámara.

Pablo Iglesias y el resto de miembros del partido, de las confluencias y de los espacios aliados han explicado muchas veces los motivos de aquella decisión. El voto estuvo refrendado por los inscritos del partido en una consulta que de forma abrumadora apostó por el no. El acuerdo con Ciudadanos lo hacía inviable, sostuvieron y sostienen quienes participaron en aquella decisión.

Las explicaciones no fueron suficientes. El relato se asentó. Ahora, la moción de censura puede ser utilizado como una suerte de redención ante el electorado que, entre el 20D y el 26J, dejó el espacio político del cambio.

Contra la rueda de prensa "de los sillones"

Podemos no solo quiere sacarse de encima el estigma de haber rechazado a Pedro Sánchez en abril de 2016. La rueda de prensa del 22 de enero de 2016 también pesa en el partido. Aquél día, Pablo Iglesias compareció acompañado de los principales rostros de su partido y de las confluencias.

Mientras Pedro Sánchez estaba reunido con el rey, el secretario general de Podemos le ofrecía un acuerdo de Gobierno de coalición. "Vamos a hablar de gobiernos, de equipos y tareas, y nosotros no debatimos con líneas rojas", dijo entonces. "Debe ser un gobierno plural con una proporción de los resultados y paritario", señaló. Iglesias también dijo que, en cualquier gobierno de coalición, el segundo partido en importancia debía tener la Vicepresidencia.

Aquello se interpretó como un "reparto de sillones". Un significante terrible para un partido nacido al calor de la protesta social contra la política profesional. Al grito del "no nos representan".

Dos años después, Iglesias ha ofrecido un apoyo "incondicional" a Sánchez. Sin pedir nada a cambio. Ni programático ni de ningún tipo. No es la primera vez que Unidos Podemos hace esta oferta a Sánchez, pero sí es la primera vez en la que se podrá demostrar.

"Teníamos razón: los números daban"

Unidos Podemos tiene también motivos de alegría con el desarrollo de la presente moción de censura. Pedro Sánchez aseguró el día que la presentó que "todos los diputados" del Congreso cuentan. Eso incluye al PDeCAT, a ERC o a Bildu. Anatema hasta hace poco. El motivo por el que, según el propio Sánchez, sus propios compañeros de partido le echaron de la Secretaría General.

Desde 2016 hasta hoy los de Iglesias han insistido en que había números en la Cámara para echar a Rajoy sin contar con, en sus palabras, "la muleta naranja del PP", Ciudadanos.

Numéricamente era así. Pero políticamente no era viable. Hasta ahora. El PSOE ha perdido el miedo a recibir el apoyo de los independentistas catalanes y vascos. Los valedores de la República Catalana y los que, para muchos dentro de sus propias filas, son los herederos políticos de ETA.

Definir a Ciudadanos como el único apoyo del PP

Tanto si Pedro Sánchez gana la moción de censura como si la pierde parece claro que Ciudadanos no va a votar a favor. Si el líder del PSOE fracasa, el relato cambiará de bando.

En pleno auge en las encuestas del partido de Albert Rivera, que sus 32 diputados sean los únicos que voten en contra de echar a Mariano Rajoy o con la compañía de el PNV y/o el PDeCAT puede convertirse en un gran problema para sus expectativas.

En Unidos Podemos llevan meses señalando a Ciudadanos como el aliado que ha permitido gobernar a Rajo y que este haya bloqueado la legislatura impidiendo el debate de casi la totalidad de las proposiciones de ley de la oposición. Bien en la Mesa del Congreso o prolongando los trámites de enmiendas.

El anuncio de Pablo Iglesias de que promoverá una moción de censura técnica si Sánchez fracasa pone a Ciudadanos a las puertas del ansiado adelanto electoral que busca para llegar a La Moncloa.