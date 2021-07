Pablo Iglesias, sobre su salida del Gobierno: "No es una derrota"

"No es una derrota, ahora voy a trabajar en un lugar donde mi aportación será más necesaria". Así responde el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a la pregunta de si considera que su salida del Ejecutivo el pasado mes de abril para afrontar las elecciones de Madrid, y su posterior abandono de la política institucional tras los resultados del 4M, es un triunfo del "Estado profundo". El ex secretario general de Podemos ha concedido una entrevista a La Stampa sobre el vigésimo aniversario de la cumbre del G8 de Génova, y del Foro Social alternativo en el que participó el propio Iglesias, tal y como ayer publicó elDiario.es.

Pablo Iglesias pone las luces largas tras abandonar la política

"Hay un precio político cuando se alcanza un acuerdo de legislatura con partidos vascos y catalanes y, de hecho, se cierra la posibilidad de que el PSOE se alíe con la derecha", asegura Iglesias sobre el bloque de los Presupuestos de 2021 y el pulso, que finalmente ganó Unidas Podemos, para que Ciudadanos quedara excluido de dicho pacto. "Se paga un precio, pero no importa", asegura Y añade: "No importa si yo no estoy. Los compañeros, sobre todo las compañeras, pueden tener mejores resultados de los que tuve yo".

Iglesias analiza en la entrevista las dos décadas que han pasado desde la contracumbre de Génova y la violencia policial contra quienes reclamaban una globalización diferente. El italiano Carlo Giuliani murió por disparos de los carabinieri, y se produjeron episodios que los tribunales condenaron muchos años después, como los sucesos de la Escuela Díaz. "Es increíble que algunos llegáramos al gobierno", señalaba el fundador de Podemos en declaraciones a elDiario.es este fin de semana.

"Continuaré mi trabajo como militante en otro ámbito. Un compañero puede caer, pero lo fundamental es que el colectivo avance. Me lo enseñó Génova", zanja Iglesias.