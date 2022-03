El PP aprovecha la crisis de Ucrania para reclamar a Sánchez que amplíe el presupuesto militar

El PP ha estrenado este miércoles nueva dirección en el Congreso. La portavoz, Cuca Gamarra, ha asumido el papel de jefa de la oposición ante la ausencia del presidente dimisionario del partido, Pablo Casado. Y lo ha hecho en uno de los debates más importantes: el de la crisis de Ucrania. La invasión rusa del país, del que se cumple una semana, ha servido a Gamarra para defender una posición belicista y reclamar que España aumente hasta el 2% del PIB el gasto militar. "No es un gasto, es una inversión", ha dicho, para criticar a quienes contraponen el gasto social con el militar. "En estos tiempos de revisionismo internacional por parte de Rusia y China, es necesario renovar el compromiso con la OTAN, y revisar y reforzar todas las capacidades militares", ha asegurado.

Gamarra ha iniciado su discurso mostrando su incredulidad ante lo ocurrido en Ucrania. "Creíamos que la segunda Guerra Mundial iba a ser el último conflicto entre naciones", ha planteado, obviando otros enfrentamiento armados como los ocurridos en los Balcanes en los años 90, la anexión misma de Crimea o el enfrentamiento, también relacionado con el actual, en Bielorrusia.

Gamarra ha asumido la posición más radical que critica el intento de "apaciguamiento" de Vladimir Putin, aunque lo ha hecho en primera persona. "Todo lo que creíamos, no podemos seguir creyéndolo. La paz no se preserva con el mero hecho de desearla. Hay quien no tiene límites y renuncia al diálogo para solucionar conflicto. El mal existe, los enemigos de la democracia existen. Existe Putin", ha apuntado.

Lo ocurrido en los últimos días, ha dicho, "es una mala lección para quienes podían pensar que la política de defensa y seguridad es superficial". "Sin seguridad no hay estado de bienestar", ha añadido, para insistir en que es "una dura lección para quienes creen que al margen de la UE y la OTAN se vive mejor y es posible vivir de un modo autárquico".

Con todo, Gamarra ha asegurado que el PP tiene el "deber y la responsabilidad" de ponerse "al lado del Gobierno y aliados para que actúen con urgencia y determinación". "Hemos sido, somos y seremos un partido de Estado a la altura. Le exigimos la misma altura", ha asegurado la coordinadora general, quien ha criticado a Sánchez por haber adoptado "el compromiso más bajo con Ucrania de toda la UE. "Somos la cuarta potencia del euro, y en lugar de enviar material militar ha enviado guantes y gel hidroalcohólico", ha asegurado. España, en realidad, ha enviado 20 toneladas de equipos militares de protección a Ucrania, incluidos 5.000 cascos balísticos, chalecos antibala y equipos de protección NBQ.

Críticas a Pablo Iglesias a un año de su dimisión

Gamarra ha acusado a Sánchez de no implicarse más "por su alianza con Podemos". "Apoyamos su rectificación", ha dicho en referencia al anuncio del presidente de autorizar el envío bilateral de armas a Ucrania.

"No tenga miedo a comportarse con dignidad y, si sus aliados de coalición le falla, recorreremos juntos este camino", ha apuntado. Gamarra ha reprochado, otra vez, la supuesta falta de información por parte del Gobierno. "La política de Estado no es una conversación puntual, sino informar y no dudar en la corresponsabilidad en la toma de decisiones. Eso no ha existido hasta ahora, pero esperamos que se pueda poner en marcha de modo inmediato", ha apuntado.

Pero Gamarra ha hurgado en las diferencias que existen en el seno del Gobierno de coalición, que se han hecho explícitas este miércoles precisamente tras el anuncio de Sánchez. "Es más firme y fiable el apoyo de mi grupo y mi partido que la oposición a la OTAN de algunos miembros de su Gobierno", ha apuntado, para señalar al exvicepresidente, Pablo Iglesias, quien dimitió de su cargo hace un año.

Gamarra ha asegurado que Iglesias "en lugar de condenar la violación se refiere a la invasión como operación militar" y ha criticado los "planes de entreguismo a Putin de [Ione] Belarra o las críticas de Alberto Garzón a la OTAN". "Esta equidistancia es un pacifismo táctico, esconde su beligerancia en favor de Putin", ha señalado.