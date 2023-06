Sumar afronta el sprint final de la negociación con 13 partidos y la incógnita de Podemos

“No vamos a esperar al último minuto”. Las declaraciones del recién nombrado portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, anticipan que este jueves será un día agitado. Quedan apenas 48 horas para que venza el plazo que marca la ley para registrar las coaliciones de cara a las generales del 23 de julio y las negociaciones del equipo de Yolanda Díaz con el resto de partidos a los que pretende agrupar en una misma plataforma todavía no han cristalizado en grandes acuerdos. Según las fuentes consultadas, las conversaciones están muy avanzadas pero por el momento solo hay dos pactos: con el Proyecto Drago de Alberto Rodríguez y con la Chunta Aragonesista.

Los quince partidos que están en conversaciones con Sumar para integrarse en una misma coalición de la izquierda se habían marcado este miércoles como fecha límite para cerrar los acuerdos y evitar una situación como la de las andaluzas del año pasado. Con dos días de margen, los partidos podían tener margen además para lanzar una consulta de refrendo a sus respectivas militancias. El plazo del miércoles se ha extendido un poco más y la sensación entre los equipos negociadores es que durante el jueves empezarán a anunciarse la mayoría de acuerdos, si no todos, con la principal incógnita que ha planeado desde el principio en este proceso: si Podemos estará o no dentro de esa coalición.

Urtasun, que se estrenaba este miércoles como portavoz de la campaña de Sumar, visitó por la mañana, junto a Yolanda Díaz, el parque de Doñana. Preguntado por los medios, quiso mandar un mensaje de optimismo. “Las conversaciones avanzan a muy buen ritmo y vamos a dar buenas noticias en breve”, dijo. El eurodiputado reconoció que el puzzle es “complejo”, pero no por ello imposible, insistió varias veces. Y entonces avanzó que no van a esperar hasta el último minuto de la negociación, una frase que puede tener dos lecturas: o bien las conversaciones están a punto de cerrarse con todos los partidos, o bien llegarán hasta un punto límite en el que los partidos que falten por acordar tengan que decidir si se suman o no con las condiciones que estén en ese momento sobre la mesa.

De momento, Sumar ha alcanzado ya un acuerdo con la Chunta Aragonesista y con el Proyecto Drago, la formación del ex secretario de Organización de Podemos Alberto Rodríguez. El pacto con el partido aragonés se ha ratificado a última hora de este miércoles, pero, al igual que en el caso de la formación canaria, todavía no han trascendido los detalles concretos de esos acuerdos que podrían dar pistas sobre cómo avanzan las negociaciones con el resto de partidos. Las particularidades se conocerán cuando se anuncie el acuerdo global de la coalición.

Este miércoles se esperaban otros pactos a lo largo del día, pero las negociaciones más avanzadas se han ido postergando y no se cerrarán como mínimo hasta el jueves. Todo el mundo da prácticamente por sentado que habrá pacto con Izquierda Unida, los comuns y Verdes Equo, fundamentales en la construcción de Sumar en los últimos meses, y el optimismo cunde también en Más Madrid. El martes por la noche, la líder de ese partido, Mónica García, afirmó en la Cadena SER que habría acuerdo 100% y este miércoles las bases del partido han apoyado unánimemente buscar un acuerdo que les garantice “las mejores condiciones”. Las cosas están muy avanzadas también con otras formaciones pequeñas como Alianza Verde. Es previsible que Compromís acabe también incorporándose pese a las duras condiciones de partida que pusieron sobre la mesa, pero la incógnita sigue siendo Podemos.

Por la mañana, el Congreso celebraba una sesión de la diputación permanente, el órgano de toma de decisiones de la cámara en periodos no hábiles como el actual. Algunos diputados del partido que estaban por allí se mostraban optimistas sobre la posibilidad de un acuerdo, aunque todos coincidían en un mismo apunte: “Vamos tarde”. Es lo que verbalizó a la salida, en declaraciones a los medios, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. “Tendría que haber acuerdos ya, tendría que haberlos habido hace ya días”, dijo. La secretaria general del partido, Ione Belarra, en un acto del Ministerio de Derechos Sociales, redundaba en la misma idea: “Nosotros queremos cerrar un acuerdo lo antes posible. Podemos ha estado donde ha estado siempre, que es trabajando por la unidad, y cuando tengamos novedades os las haremos llegar”.

La concisión de los mensajes de este miércoles contrastaba con el ruido que se había generado un día antes, cuando los comuns sacaron a la luz que Podemos les había amenazado con pactar con Esquerra Republicana en Catalunya, después de que Pablo Iglesias acusase al partido que lidera Ada Colau de imponerles vetos en las listas en ese territorio. Los republicanos desmintieron cualquier contacto y Podemos guardó completo silencio al respecto. Este martes, Echenique zanjó el tema sin entrar en el asunto: “No voy a comentar filtraciones. El interpelado ha contestado ya. No sé qué gana el debate público al contestar filtraciones”.

Crece la presión en los territorios para el acuerdo con Sumar

Este miércoles, el foco de los movimientos se ha trasladado de Madrid a diferentes territorios que han manifestado, de diferentes formas, su posición a favor de buscar un acuerdo con Sumar, una decisión que el lunes había ratificado la dirección estatal. La coordinadora de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, abogó por la integración de su partido en la plataforma de la vicepresidenta segunda y, además, instó a aquellas personas que no estén por la unidad a que den un “paso al lado”. “Aquellos que no quieran unidad tienen que dar un paso a un lado y dejar a los que creemos que la unidad sí es el camino”, dijo en declaraciones a Canal Extremadura Radio. “Hay que hacerlo con el motivo de ilusionar a la gente e intentar revalidar un gobierno de coalición que transforme las políticas”, añadió.

Al territorio, que este miércoles celebraba un consejo ciudadano autonómico, se le han ido sumando diferentes dirigentes regionales con mensajes similares a favor de la unidad. La coordinadora de Podemos Navarra, Begoña Alfaro, que ya apostó en su momento por que Podemos asistiera al lanzamiento de Sumar en abril, en contra de la decisión del partido, consideró este miércoles que sería “una irresponsabilidad impresionante que no se produjese” un acuerdo. “Confiamos en que los equipos negociadores de los distintos espacios que están inmersos en este proceso lo tengan igual de claro y en que en los próximos días tengamos una buena noticia que sea el cierre de ese acuerdo”, dijo.

Es la misma posición que manifestó también este miércoles el líder de Podemos en Galicia, Borja San Ramón, afín a Yolanda Díaz, quien defendió que el camino para derrotar a Vox y PP es “la unidad”. “Es tiempo de generosidad para sumar a la izquierda plural del Estado”, dijo para considerar que todavía hay tiempo de llegar a un acuerdo. “Acordar no es resignarse, sino apostar por lo que tienen en común”, añadió San Ramón.

También se han producido movimientos en las últimas horas en la Comunitat Valenciana, donde cargos y portavoces locales han suscrito un manifiesto en el que reprochan a la dirección autonómica los malos resultados electorales que llevaron al partido a desaparecer de las instituciones regionales. Algunos cabezas de lista y militantes de la formación morada, especialmente en la provincia de Alicante, han firmado un documento en el que piden un proceso de primarias y la integración en Sumar.

Las voces de dirigentes del partido empujando a la unidad también han sonado este miércoles desde el corazón de la dirección estatal. La coportavoz del partido Alejandra Jacinto, que fue candidata a la Comunidad de Madrid en las últimas autonómicas, ha publicado una carta a la militancia en la que hace balance de la campaña y algunas reflexiones hacia el futuro. “Si sabemos leer lo sucedido, tenemos ante nosotros las pistas para escribir el futuro”, ha dicho Jacinto. “El futuro no está escrito y debemos ponernos a escribirlo juntos, en colectivo, desde los partidos del cambio y los colectivos sociales, desde el respeto y la diversidad como valor en sí mismo, contando con todo aquel que tenga la convicción de querer avanzar para transformar a mejor nuestro país, para blindar los derechos civiles, pero también los económicos, sociales, culturales y ambientales”, ha defendido.