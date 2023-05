Última hora sobre la actualidad política, en directo

08:39 h

¡Buenos días! Aquí te hacemos un resumen de los principales temas que publica este jueves elDiario.es:

-Ayuso roza la mayoría absoluta, Podemos aguanta y Más Madrid volverá a liderar la izquierda en la Comunidad. La encuesta realizada por Simple Lógica para elDiario.es entre el 8 y el 12 de mayo muestra que la candidata del PP a la reelección está cada vez más cerca de su objetivo de gobernar en solitario con su discurso de marcado perfil nacional. La coalición formada por Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde aguanta en la Asamblea, y Más Madrid toma más ventaja sobre el PSOE.

-Un belga millonario, turismo y “traidores”: la historia de la urbanización frente a Doñana autorizada por la Junta de Andalucía. El proyecto del megaresort de lujo con 300 villas, un hotel y un campo de golf en una marisma desecada que ha avalado el Gobierno andaluz se empezó a gestar hace veinte años. En 2019 el municipio modificó su Plan General de Ordenación Urbana para encajarlo, pero el alcalde actual dice estar “totalmente en contra”. Desde el Gobierno central recuerdan que el proyecto se encuentra en una zona inundable, por lo que “no se va a construir”.

-Los acuerdos del PP y EH Bildu en Euskadi: brindis, intereses comunes y pactos incluso en puertas de la campaña. A estas alturas ya se puede decir (tristemente) que el 'gran' tema de la campaña son las listas de EH Bildu y los acuerdos que alcanza el PSOE con la formación abertzale. Pero resulta que el PP y EH Bildu también comparten vínculos; aunque les separa un abismo ideológico, la relación está más normalizada de lo que intenta hacer creer la calle Génova: ambos partidos son oposición al Gobierno de PNV y PSE-EE y eso genera agendas comunes.

-Nacer en España pero no poder votar hasta los 27 años: “Llevo demasiado tiempo luchando por un derecho que me arrebataron”. La historia de la activista antirracista Safia El Aaddam es la de cientos de miles de personas en España. El Aaddam lanzó en 2019 la campaña 'Te cedo mi voto' para denunciar casos como el suyo: aunque ha nacido en España, no podía votar al no tener la nacionalidad. El 28M ejercerá su derecho por primera vez con su nombre y apellidos, pero otros muchos no podrán.

-Las plantas de Ayuso en el balcón: una medida “frívola y sin evidencia científica” frente a la crisis climática. Los expertos inciden en la necesidad de lugares con sombras, suelo verde y árboles ante el riesgo para la salud del calentamiento global: “Un geranio no va a hacer que tu casa tenga menos temperatura”, aunque Ayuso lo proponga como solución mágica a la emergencia del clima.